سيلعب في بلاده لأول مرة.. كورنادو إلى كورينثيانز البرازيلي

السبت، 17 فبراير 2024 - 11:25

كتب : FilGoal

إيجور كورنادو - الاتحاد - الأهلي

سيلعب البرازيلي إيجور كورنادو في بلاده لأول مرة عندما يحمل قميص كورينثيانز.

قبل أيام، أعلن نادي اتحاد جدة إنهاء تعاقده مع إيجور كورنادو لاعب الفريق بالتراضي.

وأعلن كورينثيانز. التعاقد كع كورنادو حتى صيف 2026 في صفقة انتقال حر.

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لم يلعب إيجور كورونادو البالغ من العمر 31 عامًا مطلقًا في البرازيل. إذ بدأ مسيرته الاحترافية في إنجلترا مع فريق إم كيه دونز، ثم قام بجولة في سويسرا ومالطا وإيطاليا والإمارات والسعودية.

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ويأتي رحيل كورنادو من اتحاد جدة لضرورة قيد 8 محترفين أجانب فقط في قائمة الاتحاد في ظل امتلاكه لعشرة أجانب.

صاحب الـ 31 عاما انضم للاتحاد في 2021 قادما من الشارقة الإماراتي.

كورنادو لعب 71 مباراة بقميص الاتحاد وخلالها سجل 16 هدفا وصنع 32.

وتوج كورنادو برفقة الاتحاد بالدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

اتحاد جدة كورينثيانز إيجور كورنادو
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