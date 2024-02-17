مواعيد مباريات السبت 17 فبراير 2024 - مواجهات نارية في إنجلترا.. ومصر في الكرة الشاطئية

السبت، 17 فبراير 2024 - 10:46

كتب : FilGoal

داروين نونيز - ليفربول

تبدأ اليوم جولة جديدة من الدوريات الأوروبية لكرة القدم والتي تشهد مواجهات نارية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 17 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

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برينتفورد × ليفربول.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

فولام × أستون فيلا.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

بيرنلي × أرسنال.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

توتنام × ولفرهامبتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

نوتينجهام فورست × وست هام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

نيوكاسل × بورنموث.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

مانشستر سيتي × تشليسي.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

أتليتكو مدريد × لاس بالماس.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

أوساسونا × قادش.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

سيلتا فيجو × برشلونة.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

فالنسيا × إشبيلية.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

كأس العالم للكرة الشاطئية

إيطاليا × مصر.. 1:30 مساء - بي إن سبورتس.

الدوري الإيطالي

نابولي × جنوى.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

هيلاس فيرونا × يوفنتوس.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

أتالانتا × ساسولو.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري السعودي

النصر × الفتح.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري الألماني

فولفسبورج × بروسيا دورتموند.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 6.

هايدينهايم × باير ليفركوزن.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

لايبزج × بروسيا مونشنجلادباخ.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي

ليل × لو هافر.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

نانت × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

دوري المحترفين المصري

لافيينا × بتروجت.. 3:00 مساء.

وادي دجلة × غزل المحلة.. 3:00 مساء.

السكة الحديد × بروكسي.. 3:00 مساء.

طنطا × القناة.. 3:30 مساء.

حرس الحدود × راية.. 3:30 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة

ليفربول الدوري الإيطالي الدوري الإنجليزي الدوري الألماني الدوري الإسباني مواعيد مباريات السبت
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