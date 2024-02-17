مواعيد مباريات السبت 17 فبراير 2024 - مواجهات نارية في إنجلترا.. ومصر في الكرة الشاطئية
السبت، 17 فبراير 2024 - 10:46
كتب : FilGoal
تبدأ اليوم جولة جديدة من الدوريات الأوروبية لكرة القدم والتي تشهد مواجهات نارية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 17 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.
الدوري الإنجليزي
برينتفورد × ليفربول.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
فولام × أستون فيلا.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
بيرنلي × أرسنال.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
توتنام × ولفرهامبتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
نوتينجهام فورست × وست هام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
نيوكاسل × بورنموث.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
مانشستر سيتي × تشليسي.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
أتليتكو مدريد × لاس بالماس.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
أوساسونا × قادش.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
سيلتا فيجو × برشلونة.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
فالنسيا × إشبيلية.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
كأس العالم للكرة الشاطئية
إيطاليا × مصر.. 1:30 مساء - بي إن سبورتس.
الدوري الإيطالي
نابولي × جنوى.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
هيلاس فيرونا × يوفنتوس.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
أتالانتا × ساسولو.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
الدوري السعودي
النصر × الفتح.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.
الدوري الألماني
فولفسبورج × بروسيا دورتموند.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 6.
هايدينهايم × باير ليفركوزن.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
لايبزج × بروسيا مونشنجلادباخ.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
الدوري الفرنسي
ليل × لو هافر.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
نانت × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
دوري المحترفين المصري
لافيينا × بتروجت.. 3:00 مساء.
وادي دجلة × غزل المحلة.. 3:00 مساء.
السكة الحديد × بروكسي.. 3:00 مساء.
طنطا × القناة.. 3:30 مساء.
حرس الحدود × راية.. 3:30 مساء.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة