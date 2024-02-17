كرة يد - محمد سند يتخطى حاجز الـ 1000 هدف في الدوري الفرنسي

وصل محمد سند لاعب نادي نيم الفرنسي لـ 1000 هدف في الدوري الفرنسي لكرة اليد خلال مسيرته.

وحقق الدولي المصري رقم خلال الفوز على كريتاي بنتيجة 32-25 في الجولة 17 من الدوري الفرنسي لكرة اليد.

وسجل سند 10 أهداف في المباراة بنسبة دقة 63% كأكثر من سجل للفريقين في المباراة، وهي أفضل مباراة تهديفيا له الموسم الجاري.

صاحب القميص رقم 91 وصل لـ 1003 هدف في مشواره بالدوري الفرنسي إجمالا خلال 173 مباراة بحسب الموقع الرسمي للمسابقة.

ويرتدي صاحب الـ 33 عاما قميص نيم منذ موسم 2017-18.

وخاض سند 17 مباراة الموسم الجاري في الدوري الفرنسي سجل 80 هدفا.

ويحتل نيم المركز الثامن في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة من 17 مباراة.

للـــتــــاريـــخ ✨ محمد سند لاعب منتخب مصر لكرة اليد وفريق نيم الفرنسي يتخطى حاجز الـ 1000 هدف في الدوري الفرنسي 🤾‍♂️🇪🇬👏 pic.twitter.com/JnHFpgdDM1 — FilGoal (@FilGoal) February 16, 2024

ولم يحقق سند أي بطولة مع فريقه واكتفى بوصافة كأس فرنسا موسم 2017-18.

وتوج سند بلقب إفريقيا مع منتخب مصر في 2024 والتي حاز خلالها على جائزة أفضل جناح أيسر.