كرة يد - محمد سند يتخطى حاجز الـ 1000 هدف في الدوري الفرنسي

السبت، 17 فبراير 2024 - 00:56

كتب : FilGoal

محمد سند نجم نيم الفرنسي

وصل محمد سند لاعب نادي نيم الفرنسي لـ 1000 هدف في الدوري الفرنسي لكرة اليد خلال مسيرته.

وحقق الدولي المصري رقم خلال الفوز على كريتاي بنتيجة 32-25 في الجولة 17 من الدوري الفرنسي لكرة اليد.

وسجل سند 10 أهداف في المباراة بنسبة دقة 63% كأكثر من سجل للفريقين في المباراة، وهي أفضل مباراة تهديفيا له الموسم الجاري.

أخبار متعلقة:
كرة يد - للمرة الثانية.. محمد سند أفضل جناح أيمن في الدوري الفرنسي كرة يد – محمد سند ينافس على جائزتين بالدوري الفرنسي مونديال اليد – محمد سند: العودة من فارق 5 أهداف تعكس قوة شخصيتنا.. دعونا نحلم محمد سند: يمكننا أن نكون فريق الأحلام الآن.. عام 2021 قد يصبح عام كرة اليد في مصر

صاحب القميص رقم 91 وصل لـ 1003 هدف في مشواره بالدوري الفرنسي إجمالا خلال 173 مباراة بحسب الموقع الرسمي للمسابقة.

ويرتدي صاحب الـ 33 عاما قميص نيم منذ موسم 2017-18.

وخاض سند 17 مباراة الموسم الجاري في الدوري الفرنسي سجل 80 هدفا.

ويحتل نيم المركز الثامن في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة من 17 مباراة.

ولم يحقق سند أي بطولة مع فريقه واكتفى بوصافة كأس فرنسا موسم 2017-18.

وتوج سند بلقب إفريقيا مع منتخب مصر في 2024 والتي حاز خلالها على جائزة أفضل جناح أيسر.

كرة يد محمد سند نيم الفرنسي الدوري الفرنسي لكرة اليد
نرشح لكم
كرة يد - الرميات الجزائية تنصر الزمالك وتكبّد الأهلي خسارته الأولى في دوري المحترفين انتهت دوري اليد - الأهلي (29) (28) الزمالك.. الأبيض ينتصر بالرميات الجزائية كرة يد - بمشاركة وتسجيل الدرع وخالد.. فيزبريم يسحق بورتو في دوري أبطال أوروبا اتحاد اليد يقرر إقامة قمة الأهلي والزمالك على صالة أكتوبر الدولية كرة يد - بعد اعتراض الزمالك.. الاتحاد المصري يكلف لجنة فنية لمعاينة ملعب القمة كرة يد - قبل قمة الدوري.. انتصار الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من المرحلة قبل النهائية كرة يد - تحديد الرباعي المتأهل لمرحلة حسم لقب دوري السيدات.. ونظام البطولة كرة يد - كما انفرد في الجول.. محمد ممدوح هاشم إلى الدوري الفرنسي
أخر الأخبار
قمصان: التعادل مع بلوزداد إيجابي ويمنحنا فرصة للتأهل في دوري الأبطال 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة يد - محمد سند يتخطى حاجز الـ 1000 هدف في الدوري الفرنسي 39 دقيقة | كرة يد
مؤتمر مدرب بلوزداد: تأثرنا بعد هطول الأمطار.. وقدمنا كل شيء في أرض الملعب ضد الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
الـ 10 بالأربعة.. إنتر يسحق ساليرنيتانا ولا يفوت فرصة الابتعاد عن يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
دياب: جلسة مع حسام وإبراهيم حسن لتنسيق التوقفات الدولية المقبلة ساعة | الدوري المصري
مدرب بلوزداد: الخروج بتعادل سلبي؟ المنافس حامل اللقب.. واللاعبون لم يقصروا ساعة | الكرة الإفريقية
لاعب بلوزداد: أهدرنا العديد من الفرص أمام الأهلي حامل اللقب.. وأجدنا إدارة المباراة ساعة | الكرة الإفريقية
مصطفى شوبير: أتمنى شفاء الشناوي.. وجاهزية المباريات تختلف عن التدريبات ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (29) (28) الزمالك.. الأبيض ينتصر بالرميات الجزائية 2 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 3 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 4 نجم كاب فيردي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر.. وفريقان بالدوري يتمنى اللعب لهما