الـ 10 بالأربعة.. إنتر يسحق ساليرنيتانا ولا يفوت فرصة الابتعاد عن يوفنتوس
السبت، 17 فبراير 2024 - 00:16
كتب : FilGoal
سحق إنتر ميلان ضيفه ساليرنيتانا بأربعة أهداف دون رد على ملعب جوسيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.
التقدم أتى بتوقيع ماركوس تورام في الدقيقة 17 بعد تمريرة كارلوس أوجوستو.
وفي الدقيقة 19 أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني سريعا، من صناعة أوجوستو أيضا.
واضطر ساليرنيتانا لإجراء تبديل مبكر بسبب إصابة مدافعه المخضرم جيروم بواتينج، ليحل جوليو ماجيوري بدلا منه في الدقيقة 24.
الحفل استمر بالهدف الثالث من الظهير الهولندي دينزيل دومفريس في الدقيقة 40.
وفي الدقيقة 60 حل أليكسيس سانشيز وماركو أرنوتوفيتش ودافي كلاسين بدلا من تورام ولاوتارو وهنريك مخيتاريان.
ثم أتى كريم أصلاني بدلا من هاكان تشالهان أوجلو في الدقيقة 66، وتلاه تاجون بوتشانان بدلا من أليساندرو باستوني في الدقيقة 77.
وسجل أرنوتوفيتش الرابع في الدقيقة 80 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، ليعود ويسجل الرابع الصحيح في الدقيقة 90.
إنتر يحقق فوزاً كبيراً على ساليرنيتانا برباعية نظيفة..
شاهد ملخص الأهداف#إنتر_ساليرنيتانا #الدوري_الإيطالي #أبوظبي_الرياضية Premium 1 pic.twitter.com/hGzHqmBPDd— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 16, 2024
النتيجة رفعت رصيد إنتر إلى 63 نقطة في الصدارة، بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه يوفنتوس الذي خسر أمام أودينيزي 1-0.
فيما تجمد رصيد ساليرنيتانا عند 13 نقطة في المركز الأخير، بفارق 7 نقاط عن ساسولو أقرب فرق منطقة النجاة الذي لعب مباراتين أقل.
كان ساليرنيتانا قريباً من هزيمة تاريخية بـ9 أهداف لولا تصديات أوتشوا العالمية..
شاهد 5 تصديات مذهلة للمخضرم المكسيكي أمام إنتر..#إنتر_ساليرنيتانا #الدوري_الإيطالي #أبوظبي_الرياضية Premium 1 pic.twitter.com/E0YYbsKqLi— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 16, 2024