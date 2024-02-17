الـ 10 بالأربعة.. إنتر يسحق ساليرنيتانا ولا يفوت فرصة الابتعاد عن يوفنتوس

سحق إنتر ميلان ضيفه ساليرنيتانا بأربعة أهداف دون رد على ملعب جوسيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

التقدم أتى بتوقيع ماركوس تورام في الدقيقة 17 بعد تمريرة كارلوس أوجوستو.

وفي الدقيقة 19 أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني سريعا، من صناعة أوجوستو أيضا.

واضطر ساليرنيتانا لإجراء تبديل مبكر بسبب إصابة مدافعه المخضرم جيروم بواتينج، ليحل جوليو ماجيوري بدلا منه في الدقيقة 24.

الحفل استمر بالهدف الثالث من الظهير الهولندي دينزيل دومفريس في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 60 حل أليكسيس سانشيز وماركو أرنوتوفيتش ودافي كلاسين بدلا من تورام ولاوتارو وهنريك مخيتاريان.

ثم أتى كريم أصلاني بدلا من هاكان تشالهان أوجلو في الدقيقة 66، وتلاه تاجون بوتشانان بدلا من أليساندرو باستوني في الدقيقة 77.

وسجل أرنوتوفيتش الرابع في الدقيقة 80 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، ليعود ويسجل الرابع الصحيح في الدقيقة 90.

النتيجة رفعت رصيد إنتر إلى 63 نقطة في الصدارة، بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه يوفنتوس الذي خسر أمام أودينيزي 1-0.

فيما تجمد رصيد ساليرنيتانا عند 13 نقطة في المركز الأخير، بفارق 7 نقاط عن ساسولو أقرب فرق منطقة النجاة الذي لعب مباراتين أقل.