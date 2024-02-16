الدوري السعودي - فيرمينو عاد للتسجيل بعد الصيام من الجولة الأولى.. ولكن في خسارة أهلي جدة

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 23:10

كتب : FilGoal

روبرتو فيرمينو

وأخيرا وبعد غياب استمر لـ 18 جولة متتالية من عمر الدوري السعودي، عاد روبرتو فيرمينو نجم أهلي جدة للتسجيل من جديد، بهدف في شباك الأخدود.

لسوء حظ البرازيلي وقع ذلك في خسارة الأهلي أمام الأخدود 3-2 في الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم أليكس كويادو للأخدود في الدقيقة 25، وتعادل الأهلي بهدف عكسي من سولومون كفيركفيليا في الدقيقة 32.

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وفي الدقيقة 43 استرد حامد المنصور تقدم الأخدود في الدقيقة 43، ولكن فيرمينو كسر صيامه التهديفي الممتد منذ ما تلى الجولة الأولى، بركلة جزاء في الدقيقة 45+3 ليعيد التعادل.

في النهاية حسم الأخدود المباراة بالهدف الثالث من لياندري تاوامبا في الدقيقة 59.

وبذلك يتجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث، بفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر و6 عن النصر الثاني، ولم يلعب أي منهما في الجولة الحالية بعد.

وانضم فيرمينو لصفوف أهلي جدة بداية الموسم الجاري قادما من ليفربول في صفقة انتقال حر، ومنذ ذلك الوقت وحتى مباراة اليوم لم يسجل سوى 3 أهداف جميعها في أول مباراة له مع الفريق.

وأصبح البرازيلي ثاني لاعب يسجل هاتريك في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي بعد عمر السومة لاعب أهلي جدة السابق في 2014.

أهلي جدة الدوري السعودي روبرتو فيرمينو
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