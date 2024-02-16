مصدر من المصري لـ في الجول: طلبنا من رابطة الأندية تغيير برج العرب.. و3 بدائل

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 23:03

كتب : عمرو نبيل

النادي المصري - بيان رسمي

يسعى النادي المصري مؤخرا لتغيير ملعب برج العرب المحدد له لخوض مبارياته في الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر من المصري في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "اللاعبون يشتكون من أرضية ملعب برج العرب وكذلك المدرب علي ماهر".

وأضاف "طلبنا من رابطة الأندية تغيير برج العرب، واللعب في استاد العاصمة الإدارية أو استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية أو استاد السويس".

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واختتم "ننتظر الموافقة على أي من الخيارات الثلاثة".

ويحتل المصري المركز السادس برصيد 17 نقطة من 10 مباريات حتى الآن في الموسم الحالي.

وحاول النادي البورسعيدي تغيير ملعب برج العرب عدة مرات قبل بداية الموسم ولكن دون جدوى.

الدوري المصري برج العرب النادي المصري
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