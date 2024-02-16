بعد إعجاز كأس آسيا.. طاجيكستان تعلن رحيل مدربها بيتر شيجرت

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 21:37

كتب : FilGoal

بيتر شيجرت

غادر الكرواتي بيتر شيجرت منصبه كمدرب لمنتخب طاجيكستان بعد نهاية منافسات كأس آسيا.

وأعلن اتحاد طاجيكستان لكرة القدم عن رحيل شيجرت بعد نهاية عقده.

وتولى شيجرت قيادة جورجيا في 2008، وأفغانستان بين 2015 و2017، والمالديف بين 2018 و2020 على مستوى المنتخبات.

أخبار متعلقة:
كأس آسيا - رباعي قطري وثنائي أردني ضمن فريق الأفضل.. وغياب التعمري بعد التتويج بكأس آسيا.. تأجيل الجولة المقبلة من الدوري القطري كأس آسيا - أكرم عفيف يوضح سر احتفاله في النهائي كأس آسيا - عموتة: هناك لاعبون لا يتدربون مع فرقهم ثم يتم اتهامي

المدرب البالغ من العمر 57 تولى قيادة طاجيكستان في يناير 2022.

وحقق شيجرت إنجازا تاريخيا مع طاجيكستان بالتأهل إلى كأس آسيا لأول مرة في تاريخها.

وفي المسابقة ذاتها تعادل مع الصين سلبيا وخسر أمام قطر البلد المضيف وبطل المسابقة 1-0، ثم حقق فوزا مفاجئا على لبنان 2-1 حسم التأهل إلى دور الـ 16.

وفي أول الأدوار الإقصائية صعق منتخب طاجيكستان نظيره الإماراتي بالفوز بركلات الترجيح 5-3 ليتأهل إلى ربع النهائي، الذي خسر فيه أمام الأردن وصيف البطولة.

طاجيكستان بيتر شيجرت منتخب طاجيكستان
نرشح لكم
"فشل في إظهار قدراته".. إقالة كلينسمان من تدريب كوريا الجنوبية بثلاثية قاتلة.. الهلال يضع قدما في ربع نهائي أبطال آسيا بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يعود بتعادل ثمين في ثمن نهائي أبطال آسيا انتهت في دوري أبطال آسيا - الهلال (3) - (1) ساباهان كلينسمان على وشك الانفصال عن منتخب كوريا دوري أبطال آسيا - رونالدو يقود النصر للفوز بهدف متأخر ضد الفيحاء انتهت أبطال آسيا - الفيحاء (0) (1) النصر.. فوز بهدف الدون دوري أبطال آسيا - مؤتمر جاياردو: بنزيمة جاهز للمشاركة الأسبوع المقبل.. وموقف جروهي
أخر الأخبار
قمصان: التعادل مع بلوزداد إيجابي ويمنحنا فرصة للتأهل في دوري الأبطال 8 ساعة | الكرة الإفريقية
كرة يد - محمد سند يتخطى حاجز الـ 1000 هدف في الدوري الفرنسي 8 ساعة | كرة يد
مؤتمر مدرب بلوزداد: تأثرنا بعد هطول الأمطار.. وقدمنا كل شيء في أرض الملعب ضد الأهلي 8 ساعة | الكرة الإفريقية
الـ 10 بالأربعة.. إنتر يسحق ساليرنيتانا ولا يفوت فرصة الابتعاد عن يوفنتوس 8 ساعة | الكرة الأوروبية
دياب: جلسة مع حسام وإبراهيم حسن لتنسيق التوقفات الدولية المقبلة 9 ساعة | الدوري المصري
مدرب بلوزداد: الخروج بتعادل سلبي؟ المنافس حامل اللقب.. واللاعبون لم يقصروا 9 ساعة | الكرة الإفريقية
لاعب بلوزداد: أهدرنا العديد من الفرص أمام الأهلي حامل اللقب.. وأجدنا إدارة المباراة 9 ساعة | الكرة الإفريقية
مصطفى شوبير: أتمنى شفاء الشناوي.. وجاهزية المباريات تختلف عن التدريبات 9 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (29) (28) الزمالك.. الأبيض ينتصر بالرميات الجزائية 2 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 3 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 4 نجم كاب فيردي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر.. وفريقان بالدوري يتمنى اللعب لهما