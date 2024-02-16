بعد إعجاز كأس آسيا.. طاجيكستان تعلن رحيل مدربها بيتر شيجرت

غادر الكرواتي بيتر شيجرت منصبه كمدرب لمنتخب طاجيكستان بعد نهاية منافسات كأس آسيا.

وأعلن اتحاد طاجيكستان لكرة القدم عن رحيل شيجرت بعد نهاية عقده.

وتولى شيجرت قيادة جورجيا في 2008، وأفغانستان بين 2015 و2017، والمالديف بين 2018 و2020 على مستوى المنتخبات.

المدرب البالغ من العمر 57 تولى قيادة طاجيكستان في يناير 2022.

وحقق شيجرت إنجازا تاريخيا مع طاجيكستان بالتأهل إلى كأس آسيا لأول مرة في تاريخها.

وفي المسابقة ذاتها تعادل مع الصين سلبيا وخسر أمام قطر البلد المضيف وبطل المسابقة 1-0، ثم حقق فوزا مفاجئا على لبنان 2-1 حسم التأهل إلى دور الـ 16.

وفي أول الأدوار الإقصائية صعق منتخب طاجيكستان نظيره الإماراتي بالفوز بركلات الترجيح 5-3 ليتأهل إلى ربع النهائي، الذي خسر فيه أمام الأردن وصيف البطولة.