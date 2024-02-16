دياب لـ في الجول: طلبنا مضاعفة الحضور الجماهيري في الدوري وفي انتظار القرار

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 20:15

كتب : أحمد الخولي

جماهير الأهلي ضد إنيمبا

أوضح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة التقدم بطلب للجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير في الدوري المصري.

وصرّح دياب لـ FilGoal.com قائلا: "قدمنا طلبا منذ بداية التوقف الدولي الأخير لمضاعفة أعداد الجماهير لـ 20 ألف مشجع في المباراة بالدوري المصري".

وأكمل "ومنذ ذلك الوقت أجرينا اجتماعات أمنية مكثفة وبشكل مستمر للتجهيز لهذا الأمر".

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وأتم "نتفائل باتخاذ القرار المناسب في الفترة المقبلة".

وزادت أعداد الجماهير بداية الموسم الجاري لـ 10 آلاف مشجع بواقع 5 آلاف لكل فريق.

وفي حال موافقة الجهات الأمنية سيتضاعف الحضور الجماهيري في مباريات الدوري الموسم الجاري.

وجاءت الزيادة الأخيرة مطلع الموسم الجاري بعدما كان الحضور الجماهيري في الموسم الماضي مقتصرا على 6 آلاف مشجع بواقع 3 آلاف لكل فريق.

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