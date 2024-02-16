الدرجة الثانية ب - الترسانة يحجز مقعده في دوري المحترفين.. وفرصة للتأهل إلى الممتاز

حجز الترسانة مقعده في دوري المحترفين الموسم المقبل على الأقل، وأصبح يمتلك فرصة للمنافسة على بطاقة التأهل الثالثة للدوري الممتاز الموسم المقبل.

وضمن الشواكيش صدارة المجموعة الثانية في دوري القسم الثاني ب، بعد الفوز بنتيجة 4-0 على الواسطى.

وتقدم الترسانة بهدف محمد يوسف في الشوط الأول.

وأضاف حازم الشامي وضبش وإسلام فتحي 3 أهداف في الشوط الثاني.

وتصدر الترسانة المجموعة الثانية برصيد 33 نقطة بفارق 10 نقاط عن الفيوم قبل 3 مباريات على نهاية الدوري.

وحجز الترسانة تواجده في دوري المحترفين وسينتظر خوض لقاء فاصل مع أول المجموعة الأولى للصعود للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

وفي حال فوز الترسانة في المباراة الفاصلة فسيتأهل للدورة الرباعية والتي ستقام بين ثالث مجموعة الصعود في دوري المحترفين وثلاث أندية من دوري القسم الثاني ب.