مدير شؤون لاعبي الزمالك ينهي المرحلة الأولى من دبلومة القانون الدولي

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 19:03

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد إبراهيم

أنهى أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين بنادي الزمالك المرحلة الأولى من دبلومة القانون الرياضي الدولي لكرة القدم، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والتي أقيمت في العاصمة السويسرية زيورخ.

وتضم الدورة ٣٥ ممثلاً من جميع أنحاء العالم، حيث يعد إبراهيم واحد من ٦ ممثلين للأندية، في الوقت الذي تضم ٢٩ ممثلا للاتحادات الاهلية و القاريه المختلفة لكرة القدم.

وتتكون دبلومة القانون الرياضي الدولي من ٥ وحدات، الأولى أقيمت في زيورخ، والثانية في باراجواي، والثالثة بالإمارات، والرابعة في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، والمرحلة الخامسة والأخيرة في سويسرا.

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ويسعى أحمد إبراهيم إلى دراسة كافة كل القوانين الرياضية الخاصة باللاعبين والمدربين و التقاضي الرياضي، ولوائح الانتقالات والعقوبات خلال الدبلومه تحت إشراف العديد من المحاضرين بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا و ذلك ممثلا مصر ونادي الزمالك.

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