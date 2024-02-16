يتحدى رونالدو.. أول كلمات راكيتيتش بعد هدف الظهور الأول

أبدى إيفان راكيتيتش لاعب الشباب السعودي الجديد سعادته بخير انطلاقة ممكنة، حيث سجل هدف الفوز على ضمك في ظهوره الرسمي الأول.

وقال راكيتيتش في تصريحاته لـ SSC عقب المباراة: "سعيد وفخور بالمشاركة الأولى وإحراز أول 3 نقاط".

وأضاف "تم استقبالي بشكل جيد ووعدت رئيس النادي بإهداء الهدف للجماهير إن سجلت في المباراة الأولى".

وأكمل "أهدي الهدف لعائلتي أيضا التي أتمنى أن تجد راحتها سريعا هنا".

واختتم "الآن كأنها بداية جديدة لفريق الشباب بمدرب جديد أفكاره واضحة. سنستعد لمواجهة النصر في الدربي ولدينا أسبوع لنحضر ونسعد الجماهير".

وتغلب الشباب على مضيفه ضمك بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل إيفان راكيتيتش هدف الفوز في مباراته الأولى، وذلك في الدقيقة 82 بعد تمريرة من مصعب الجوير.

🎥 الهدف الأول لـ #الشباب سجله ايڤان راكيتيتش 🚀😍 pic.twitter.com/XishzOZM5c — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) February 16, 2024

الفوز الثاني على التوالي للشباب رفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر.

أما الخسارة الثانية على التوالي لضمك فقد تركته في المركز السادس مؤقتا برصيد 30 نقطة.

وكما لعب راكيتيتش ضد كريستيانو رونالدو في الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، سيواجهه مرة أخرى بقميص الشباب بينما يرتدي رونالدو قميص النصر في دربي العاصمة الرياض.