كرة يد - الرميات الجزائية تنصر الزمالك وتكبّد الأهلي خسارته الأولى في دوري المحترفين

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 18:46

كتب : إسلام أحمد

الزمالك كرة يد

انتصر الزمالك على الأهلي بنتيجة 29-28 بعد الوصول للرميات الجزائية عقب نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 24-24 ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لمسابقة دوري المحترفين في لقاء أقيم على صالة أكتوبر الدولية.

وتقام المرحلة الثانية وقبل النهائية من المنافسة على اللقب بمشاركة ثمانية فرق ذهابا وإيابا والتي تختتم يوم 5 أبريل المقبل.

ويصعد أول وثاني الترتيب للمنافسة على اللقب بنظام Best of 3.

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وسيلتقي الفريقان مجددا في الجولة 12 يوم 1 أبريل المقبل.

ورفع الزمالك رصيده لـ 17 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي ارتفع رصيده لـ 20 نقطة.

ولأول مرة في هذا الموسم يفقد الأهلي نقطة في مسابقة الدوري، وذلك لأن الفوز خلال اللقاء يساوي 3 نقاط والفوز برميات الجزائية يساوي نقطتين والخسارة تساوي نقطة.

وحصد الزمالك نقطتين فقط بعد الفوز بالرميات الجزائية فيما اكتفى الأهلي بنقطة وحيدة من قمة الجولة.

وسيحل الأهلي ضيفا الجولة المقبلة على البنك الأهلي يوم الثلاثاء المقبل، بينما يلتقي الزمالك على ملعبه مع هليوبوليس.

وصف المباراة

تقدم الأهلي أولا في اللقاء ورد الزمالك سريعا في الدقيقة 3.

ووسع الزمالك تقدمه مبكرا بفارق 3 أهداف في الدقيقة 10 بنتيجة 7-4.

وظل الأهلي جاهدا محاولة تقليص الفارق مع رد أبيض ومع انتصاف الشوط الأول تعادل الفريقان بنتيجة 9-9.

وتصدى عبد الرحمن حُميد لرمية جزائية من أحمد الأحمر في الدقيقة 17 وقلب من بعدها الأهلي الطاولة.

تقدم الأهلي ووسع الفارق لهدفين ثم 3 أهداف في الدقيقة 22 وأصبحت النتيجة 13-10.

وفي الدقيقة 27 تعرض محمد لاشين لاعب الأهلي للطرد ببطاقة حمراء وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي 14-12.

في الشوط الثاني تقدم الأهلي مبكرا بهدف من رمية جزائية سجلها عمر خالد "كاستيلو".

ووسع الأهلي الفارق لـ 4 أهداف وأصبحت النتيجة 17-14 في الدقيقة 5.

وبدأ الزمالك محاولات تقليص الفارق وتألق حميد ومحمود فلفل حارس الزمالك في التصدي لفرص الفريقين.

وفي الدقيقة 11 أدرك الزمالك التعادل لأول مرة منذ تأخره بنتيجة 17-17.

ومنتصف الشوط الثاني تقدم الأهلي مجددا بنتيجة 20-18.

واستغل الزمالك نقص الأهلي العددي في الدقيقتين 18 و19 وعدّل النتيجة وتقدم بنتيجة 21-20.

وقبل 5 دقائق على نهاية اللقاء طلب الأهلي وقت مستقطع والنتيجة تشير لـ 22-21 للزمالك.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء لأحمد حسام لاعب الزمالك قبل 3 دقائق على نهاية اللقاء.

الدقيقة الأخيرة شهدت تقليص الأهلي للفارق ليصبح هدفا بنتيجة 23-22، وتقدم الزمالك ثم رد الأهلي مجددا 24-23 للأبيض.

وأدرك الأهلي التعادل في الثواني الأخيرة برمية جزائية لتصبح النتيجة 24-24، واللجوء للرميات الجزائية لتحديد الفائز باللقاء.

الرميات الجزائية

محمد البسيوني سجل الأول للزمالك، ورد عبد الرحمن فيصل مسجلا التعادل للأهلي.

مؤمن صفا سجل الثانية للأبيض وأهدر عمر سامي الرمية الثانية للأهلي بجوار القائم الأيسر لفلفل.

وسجل أكرم يسري الرمية الثالثة للزمالك من بين أقدام حُميد، وأحرز كاستيلو رمية الأهلي الثالثة.

وأحرز هشام صلاح ركلته الرابعة متقدما للزمالك، وسجل أحمد عادل الركلة الرابعة للأهلي مبقيا على أماله في اللقاء.

وسجل أحمد الأحمر الرمية الأخيرة كاتبا الفوز للزمالك، وسجل سيسا الرمية الأخيرة للأهلي لكنها لم تكن كافية لينتصر الأبيض.

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