صاروخ راكيتيتش في ظهوره الأول يحسم فوز الشباب على رفاق طارق حامد

تغلب الشباب على مضيفه ضمك بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

شهدت المباراة مشاركة طارق حامد لاعب وسط ضمك، الذي تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 18.

كما شهدت المشاركة الأولى الرسمية للكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة وإشبيلية السابق، الذي انضم إلى الشباب في يناير.

وفي الدقيقة 67 ساء وضع ضمك بطرد سانوسي الهوساوي للإنذار الثاني، بعد تلقيه للصفراء الأولى في الدقيقة 51.

وسجل إيفان راكيتيتش هدف الفوز في مباراته الأولى بتسديدة قوية للغاية، وذلك في الدقيقة 82 بعد تمريرة من مصعب الجوير.

وترك يانيك فيريرا كاراسكو جناح الشباب موقعه في الدقيقة 87، حيث أتى حسين القحطاني بدلا منه.

فيما ترك طارق حامد الملعب في الدقيقة 89، وحل بدر منشي بدلا منه.

الفوز الثاني على التوالي للشباب رفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر.

أما الخسارة الثانية على التوالي لضمك فقد تركته في المركز السادس مؤقتا برصيد 30 نقطة.