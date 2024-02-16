انتهت الدوري السعودي - الشباب (1) - (0) ضمك.. فوز بهدف راكيتيتش

يستضيف نادي ضمك نظيره الشباب ضمن الجولة 20 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويقدم لكم FilGoal.comتغطية حية ومباشرة لمباراة ضمك أمام الشباب.

ويتواجد طارق حامد في التشكيل الأساسي لنادي ضمك خلال مواجهة الشباب.

في المقابل يظهر الكرواتي إيفان راكيتيتش مع فريقه الشباب للمرة الأولى هذا الموسم.

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انتهت.. فوز الشباب

ق 82: جوووول راكيتيتش يسجل الأول بقميص الشباب ضد ضمك في ظهوره الأول

ق 67: بطاقة حمراء لسانوسي هوساوي بعد حصوله على إنذار ثان.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق36 انطلاقة رائعة من يانيك كاراسكو لاعب الشباب الذي راوغ مدافعي ضمك لكنه فشل في التسجيل

ق30 القائم يحرم ضمك من تسجيل الهدف الاول بعد راسية متقنة من عبد القادر بدران

ق19 فرصة ضائعة لفريق الشباب بعد تسديدة عالمرمي من زوران توسيتش، تمر بجوار القائم الأيمن

ق18 بطاقة صفراء على طارق حامد لاعب ضمك بعد تدخل قوي على كارلوس جونيور لاعب الشباب

ق8 تمريرة عرضية خطيرة لفريق الشباب عن طريق هتان باهبري يبعدها دفاع ضمك

ق6 فرصة ضائعة لفريق ضمك بعد تسديدة عالمرمي عن طريق عبد القادر بدران

ق4 حذر متبادل بين الفريقين في الدقائق الأولى من المباراة

انطلاق المباراة