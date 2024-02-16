انتهت الدوري السعودي - الشباب (1) - (0) ضمك.. فوز بهدف راكيتيتش
الجمعة، 16 فبراير 2024 - 15:57
كتب : FilGoal
يستضيف نادي ضمك نظيره الشباب ضمن الجولة 20 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
ويقدم لكم FilGoal.comتغطية حية ومباشرة لمباراة ضمك أمام الشباب.
ويتواجد طارق حامد في التشكيل الأساسي لنادي ضمك خلال مواجهة الشباب.
في المقابل يظهر الكرواتي إيفان راكيتيتش مع فريقه الشباب للمرة الأولى هذا الموسم.
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انتهت.. فوز الشباب
هدددددف!⚽
في أول مباراة للنجم الكرواتي 🇭🇷
صاروخية راكيتيتش تعلن تقدم #الشباب🔥⚽
ضمك 0 × 1 الشباب#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الشباب | #SSC pic.twitter.com/RgUtaT2dI9— SSC (@ssc_sports) February 16, 2024
ق 82: جوووول راكيتيتش يسجل الأول بقميص الشباب ضد ضمك في ظهوره الأول
حكم المباراة يشهر البطاقة الصفراء الثانية والحمراء على لاعب #ضمك سنوسي هوساوي 🟥#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الشباب | #SSC pic.twitter.com/afWhf3yxr8— SSC (@ssc_sports) February 16, 2024
ق 67: بطاقة حمراء لسانوسي هوساوي بعد حصوله على إنذار ثان.
بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول
ق36 انطلاقة رائعة من يانيك كاراسكو لاعب الشباب الذي راوغ مدافعي ضمك لكنه فشل في التسجيل
ق30 القائم يحرم ضمك من تسجيل الهدف الاول بعد راسية متقنة من عبد القادر بدران
ق19 فرصة ضائعة لفريق الشباب بعد تسديدة عالمرمي من زوران توسيتش، تمر بجوار القائم الأيمن
ق18 بطاقة صفراء على طارق حامد لاعب ضمك بعد تدخل قوي على كارلوس جونيور لاعب الشباب
ق8 تمريرة عرضية خطيرة لفريق الشباب عن طريق هتان باهبري يبعدها دفاع ضمك
ق6 فرصة ضائعة لفريق ضمك بعد تسديدة عالمرمي عن طريق عبد القادر بدران
ق4 حذر متبادل بين الفريقين في الدقائق الأولى من المباراة
انطلاق المباراة