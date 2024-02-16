مؤتمر جوارديولا: مباراة تشيلسي من الأصعب في الموسم.. وهذا موقف المصابين

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 15:27

كتب : FilGoal

جوسيب جوارديولا

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه تشيلسي في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الإسباني: "سيتم تقييم برناردو سيلفا بعد حصة التدريب، الثنائي ماتيو كوفاسيتس وسيرجي جوميز تدرب".

"أعتقد أن جاك جريليش لن ينكون جاهزا لمواجهة تشيلسي، لا أعرف حالته بالضبط لكنها إصابة عضلية، أريد أن أتحدث مع الأطباء، أعلم فقط أنه لن يلعب المباراة".

أخبار متعلقة:
بعد رفضه التجديد.. إنريكي يعلق على مستقبل مبابي مؤتمر أرتيتا: يجب أن نكون في محادثات مع مبابي.. وهكذا تحسن تسجيلنا للأهداف مؤتمر كلوب: صلاح جاهز.. ومواجهة برينتفورد صعبة للغاية مالك قادش عن الشراكة مع الأهلي.. وحبه لـ مصر وشيء لا يحدث في بلده الأم أبدا

وتم استبدال سيلفا وجريليش في المباراة الماضية ضد كوبنهاجن في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

"تشيلسي فريق استثنائي على جميع المستويات، إنها واحدة من أصعب المباريات حتى نهاية الموسم، يلعبون بطريقة جيدة حقا خاصة في المباريات الأخيرة ولديهم كل شيء للفوز".

"ليس لدي أي شك في جودة كول بالمر، بالنسبة لي هو نجم، كانت مسألة وقت فقط ليظهر جودته، سعيد بأنه في حالة جيدة".

"هناك 3 خيول في سباق التتويج ببطولة الدوري وهم نحن وليفربول وأرسنال، لكن الأمر يتعلق بتحقيق الفوز في مبارياتنا".

انتهت مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدور الأول من الدوري بنتيجة 4-4 في مباراة تظل من الأفضل خلال الموسم في الدوري.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة من 23 مباراة، بالتساوي مع أرسنال الثالث من 24 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول المتصدر من 24 لقاء.

ويأتي تشيلسي في المركز العاشر برصيد 34 نقطة ويبتعد عن المركز الرابع الذي يعتبر أخر المتأهلين لدوري أبطال أوروبا بفارق 13 نقطة.

مانشستر سيتي تشيلسي الدوري الإنجليزي بيب جوارديولا كول بالمر
نرشح لكم
مؤتمر تشافي عن قلقه بانتقال مبابي المحتمل لـ ريال مدريد.. والمدرب المستقبلي بعد رفضه التجديد.. إنريكي يعلق على مستقبل مبابي مؤتمر أرتيتا: يجب أن نكون في محادثات مع مبابي.. وهكذا تحسن تسجيلنا للأهداف مالك قادش عن الشراكة مع الأهلي.. وحبه لـ مصر وشيء لا يحدث في بلده الأم أبدا البقاء في روما أم العودة لـ تشيلسي.. لوكاكو يجيب خطوة حافظت على حلمه.. سكاي: لهذا السبب لم يتراجع بيريز عن ضم مبابي بعد النتائج السيئة.. رئيس بايرن يعلق على عمل توخيل لا يوجد طريق للعودة.. سكاي: مبابي يرفض أي عروض من سان جيرمان
أخر الأخبار
مؤتمر تشافي عن قلقه بانتقال مبابي المحتمل لـ ريال مدريد.. والمدرب المستقبلي 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري السعودي - الشباب (0) -(0) ضمك.. تدخل عنيف من طارق حامد وبطاقة صفراء 30 دقيقة | سعودي في الجول
الدوري السعودي - طارق حامد أساسي أمام الشباب.. وظهور أول لـ راكيتيتش 34 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر جوارديولا: مباراة تشيلسي من الأصعب في الموسم.. وهذا موقف المصابين ساعة | الكرة الأوروبية
بعد رفضه التجديد.. إنريكي يعلق على مستقبل مبابي ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أرتيتا: يجب أن نكون في محادثات مع مبابي.. وهكذا تحسن تسجيلنا للأهداف 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كلوب: صلاح جاهز.. ومواجهة برينتفورد صعبة للغاية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مالك قادش عن الشراكة مع الأهلي.. وحبه لـ مصر وشيء لا يحدث في بلده الأم أبدا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 2 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 3 نجم كاب فيردي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر.. وفريقان بالدوري يتمنى اللعب لهما 4 صالح جمعة: حزين لرحيلي من الأهلي بهذه الطريقة.. والزمالك فسخ عقد عبد الله دون علمه