مؤتمر جوارديولا: مباراة تشيلسي من الأصعب في الموسم.. وهذا موقف المصابين

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه تشيلسي في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الإسباني: "سيتم تقييم برناردو سيلفا بعد حصة التدريب، الثنائي ماتيو كوفاسيتس وسيرجي جوميز تدرب".

"أعتقد أن جاك جريليش لن ينكون جاهزا لمواجهة تشيلسي، لا أعرف حالته بالضبط لكنها إصابة عضلية، أريد أن أتحدث مع الأطباء، أعلم فقط أنه لن يلعب المباراة".

وتم استبدال سيلفا وجريليش في المباراة الماضية ضد كوبنهاجن في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

"تشيلسي فريق استثنائي على جميع المستويات، إنها واحدة من أصعب المباريات حتى نهاية الموسم، يلعبون بطريقة جيدة حقا خاصة في المباريات الأخيرة ولديهم كل شيء للفوز".

"ليس لدي أي شك في جودة كول بالمر، بالنسبة لي هو نجم، كانت مسألة وقت فقط ليظهر جودته، سعيد بأنه في حالة جيدة".

"هناك 3 خيول في سباق التتويج ببطولة الدوري وهم نحن وليفربول وأرسنال، لكن الأمر يتعلق بتحقيق الفوز في مبارياتنا".

انتهت مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدور الأول من الدوري بنتيجة 4-4 في مباراة تظل من الأفضل خلال الموسم في الدوري.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة من 23 مباراة، بالتساوي مع أرسنال الثالث من 24 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول المتصدر من 24 لقاء.

ويأتي تشيلسي في المركز العاشر برصيد 34 نقطة ويبتعد عن المركز الرابع الذي يعتبر أخر المتأهلين لدوري أبطال أوروبا بفارق 13 نقطة.