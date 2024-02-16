مؤتمر أرتيتا: يجب أن نكون في محادثات مع مبابي.. وهكذا تحسن تسجيلنا للأهداف

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال أن يجب على ناديه أن يكون في محادثات مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وحسب التقارير الصحفية فمبابي أبلغ سان جيرمان برفضه البقاء وتجديد العقد وسيرحل في نهاية الموسم دون مقابل بعد انتهاء عقده.

وقال المدير الفني الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "عندما يكون هناك لاعب من هذا العيار، علينا دائما أن نكون في محادثات، ولكن كما قلت أنت للتو يبدو الأمر بطريقة مختلفة".

وأضاف "ما يعجبني في ديفيد رايا هو ما يفعله في المرمى والأشياء التي يمنعها دون أن تراها، كانت لديه بيئة تنافسية للغاية، لكني أحب ذلك، لن أخبرك بما يمنعه في المرمى، شاهد المباريات مرة أخرى".

وشدد "لم أفعل أي شيء لتحسين التسجيل، عمل الفريق على نقاط القوة لديه، في بعض الأحيان يتعلق الأمر بإقناع اللاعبين بالمحاولة أكثر والإيمان، هذا هو التطور الذي يحتاجه الفريق طوال الموسم لأن المنافسين أذكياء للغاية".

وأنهى حديثه قائلا: "يجب أن نمضي قدما في الفوز أسرع من الهزيمة، في بعض الأحيان تبقى الهزائم داخلنا لمدة 48 ساعة عندما نفوز، يجب أن ندفع لخلق طاقة أفضل".

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه بيرنلي في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في الجولة الـ25 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة ويبتعد عن ليفربول المتصدر بفارق نقطتين، لكن مانشستر سيتي يتواجد في الوصافة بـ52 نقطة لكن بمباراة أقل.

ويأتي بيرنلي في المركز الـ19 أي قبل الأخير برصيد 13 نثطة ويبتعد بفارق 7 نقاط عن أول مراكز البقاء.