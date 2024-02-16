مالك قادش عن الشراكة مع الأهلي.. وحبه لـ مصر وشيء لا يحدث في بلده الأم أبدا

اختار بنجامين بن هاربورج مالك نادي قادش الإسباني عمل شراكة مع أكبر الأندية في الشرق الأوسط ولذلك اختار الأهلي حسب حديثه.

وقال بن هاربورج لـ"لا ليجا" عبر قناتهم على يوتيوب: "عندما امتلكت النادي قلت إننا نريد أن نصبح عالميين، لذلك كان يجب أن نلقي نظرة على العالم الخارجي والأسواق العالمية التي يمكننا أن ننمو فيها".

وأضاف "لم نذهب لأمريكا الشمالية، كأمريكي لم أذهب إلى هناك بسبب شدة المنافسة بين 4 رياضات أخرى".

وأكمل "استهدفنا الصين وشرق آسيا والشرق الأوسط، أعلم أن في الشرق الأوسط سوقا لديه إمكانيات نمو كبيرة وتطور القاعدة الجماهيرية التي بدأن بتشجيع الدوري الإيطالي، عرضت الكثير من المباريات في المنطقة من قبل".

وتابع "انخفضت شعبية الدوري الإيطالي وحل الدوري الإنجليزي بدلا منه، وتم شراء عدة أندية إنجليزية من ملاك عرب، وهناك عدد كبير من مشجعي مانشستر سيتي".

وواصل "كنا نعلم أن الشرق الأوسط سيكون محطة مهمة، فالمنطقة لديها المال والرغبة وجماهير شغوفة لحد الجنون مثل التي تتواجد في مصر وكذلك في المغرب وتركيا".

وشدد "نعلم أن لاعب مثل محمد صلاح يستطيع أن يلعب حماس الجمهور المصري، لذلك قررنا عمل شراكات مع أفضل ناد في كل سوق".

وكشف "فعلنا ذلك في الدوري السعودي قبل ما يحدث هناك، لذلك عقدنا شراكة مع نادي النصر وتعرفت على مجلس الإدارة، وكذلك مع نادي الجزيرة الإماراتي، والسد القطري، والأهلي في مصر".

وأوضح "حضرت مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز وكانت ممتعة وبالرغم من كبر الملعب، لكن غالبية المشجعين كانوا من الأهلي، وزرق المقر الرئيسي في مصر".

وأردف "كما قلت أن أحب مصر وأزورها منذ 1995، أنا وعائلتي لدينا تقليدا أن عندما يبلغ الطفل 13 عاما يسمح له باختيار أي بلد في العالم للسفر إليها".

وأفصح "اختار أخي وأختي ديزني وورلد، بينما أنا اخترت مصر، ذهبت هناك لأسبوعين ومن وقتها لا أتوقف عن الذهاب إليها، أعتقد سافرت هناك 15 مرة وأحببتها وأحببت الناس والطعام والثقافة".

وتحدث عن حبه لمصر والمنطقة العربية قائلا: "هناك مرات ذهبت إلى مصر لإبرام صفقات أعمال، لكن بغض النظر عن الاستثمار، أحب الذهاب إلى هناك، المنطقة العربية لديها مكانة خاصة في قلبي، حتى عندما كنت أعيش في بوخوم درست العلوم الإسلامية".

وأكد "الكثير من أعز أصدقائي من مصر وسوريا وبقية دول المنطقة، أعتقد أن هناك شعور بالدفء وثقافة لا يمكن أن تجدها في مكان آخر في العالم".

وأنهى حديثع قائلا: "مثال على ذلك، زرت اليمن في 2010 وعندما أذهب إلى مطعم في صنعاء وأجده مملتئا وقتها تطلب مني الناس أن أجلس على طاولتهم وأتناول من طعامهم، لن يحدث ذلك أبدا في بلدي الأم، لكن ممكن أن يحدث في قادش".

ويحتل قادش المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، ويتواجد في منطقة الهبوط، ويبتعد عن سيلتا فيجو أول مراكز البقاء بفارق 3 نقاط.