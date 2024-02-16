البقاء في روما أم العودة لـ تشيلسي.. لوكاكو يجيب

أجاب روميلو لوكاكو لاعب روما على سؤال تفضيله البقاء في فريقه الحالي أم العودة إلى تشيلسي.

ويلعب المهاجم البلجيكي في روما على سبيل الإعارة من النادي اللندني وانتقل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال لوكاكو لشبكة سكاي سبورتس: "ليس من المنطقي مناقشة مستقبلي الآن".

وأضاف "أركز على مساعدة روما لتحقيق الانتصارات ثم سنرى ما سيحدث في نهاية الموسم الحالي".

وعلق المهاجم البالغ من العمر 30 عاما في الصيف الماضي على اللعب في الهلال السعودي وقال: " لقد شعرت باهتمامهم لكن بعد المحادثات لم أقتنع بشكل كامل".

وتابع "الدوري السعودي سيصبح بين الأكبر في العالم لكنني لم أرغب في مغادرة أوروبا حاليا".

وعاد مرة أخرى لوكاكو للتعليق على الأمر في يناير الماضي لقناة الرياضية السعودية قائلا: "شخصيا أعتقد أن الدوري السعودي سيكون من أقوى الدوريات في العالم".

وأكمل "يوجد استثمارات كبيرة وضم أكبر النجوم في الدوري والفرق تتحسن واللاعبين لديهم جودة جيدة وكذلك المدربين".

وأنهى حديثه قائلا: "بالتأكيد من الممكن رؤيتي في الدوري السعودي".

ولعب لوكاكو 30 مباراة خلال الموسم الجاري مع ذئاب العاصمة وسجل 16 هدفا وصنع 2 آخرين.