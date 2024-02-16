حاملة اللقب.. كريتشيكوفا تنسحب من بطولة دبي للتنس
الجمعة، 16 فبراير 2024 - 11:42
كتب : FilGoal
انسحبت حاملة اللقب التشيكية باربورا كريتشيكوفا من بطولة دبي المفتوحة للتنس.
وتنطلق بطولة دبي المفتوحة للتنس يوم الأحد المقبل.
وأعلنت كريتشيكوفا انسحابها من نسخة العام الحالي للبطولة بسبب إصابة في الظهر
وقالت كريتشيكوفا عبر موقع البطوة الرسمي:"القرار لم يكن سهلا بالنظر إلى ذكرياتي ورغبتي في المنافسة من جديد".
واستدركت "لكن إصابتي في الظهر تحتاج مزيدا من الوقت للتعافي. أعمل على العودة بشكل أقوى خلال الفترة المقبلة".
وكانت كريتشيكوفا قد توجت بلقبها الأول في بطولة دبي العام الماضي بعد الفوز على البولندية إيجا شيانتيك في المباراة النهائية.
وجاء انسحاب كريتشيكوفا بعد انسحاب اليابانية نعومي أوساكا الحاصلة على أربعة ألقاب كبرى.
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