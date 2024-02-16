بعد النتائج السيئة.. رئيس بايرن يعلق على عمل توخيل

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 11:21

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ

علق هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ على عمل توماس توخيل المدير الفني للفريق خلال الفترة الماضية.

وقال هاينر لصحيفة "تي زي ميونخين" الألمانية "توخيل والطاقم الفني يعملون بدقة".

وأضاف "نحن بحاجة إلى شرارة لتغيير موقفنا على أرض الملعب ونحن نعمل جميعا على ذلك معا".

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وأنهى حديثه قائلا: "مقتنع بأننا قادرون على القيام بذلك مع توخيل".

وسقط بايرن ميونيخ في فخ الخسارة بنتيجة 1-0 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ولأول مرة يخسر بايرن ميونيخ مباراتين متتاليتين بدون تسجيل أهدافا منذ 2015 تحت قيادة بيب جوارديولا.

وانهزم البافاري لأول مرة في دور الـ 16 بدوري الأبطال منذ 12 عاما، ولأول مرة يخسر من فريق إيطالي أوروبيا منذ 13 عاما.

وواجه بايرن ميونيخ منافسه باير ليفركوزن في الجولة الـ21 من الدوري الألماني قبل مباراة لاتسيو، وتم اكتساحه بثلاثية دون رد في سباق اللقب.

تعليق الرئيس التنفيذي

تحدث يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ عن مستقبل المدرب توماس توخيل بعد السقوط المدوي أمام منافسه في الصدارة باير ليفركوزن.

وقال دريسن في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "مستقبل توخيل بعد الخسارة؟ لم يتغير شيء".

وتابع "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة ولكن الآن علينا أن ننظر إلى الأمام".

وشدد رئيس بايرن "الهزيمة مستحقة، لكننا لن نستسلم".

وأكمل "نستحق الخسارة لأن ليفركوزن كان ببساطة أفضل. علينا أن نقبل ذلك. لحسن الحظ لا يزال أمامنا 13 جولة متبقية وعلينا أن نأمل في حدوث بعض الأخطاء من ليفركوزن".

وأتم "علينا أن ننسى هذه الهزيمة ونتطلع إلى الأمام مرة أخرى. لدينا فرصة لنسيان هذه المباراة يوم الأربعاء ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا".

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 55 نقطة متصدرا جدول ترتيب الدوري الألماني ووسع الفارق مع بايرن ميونيخ إلى 5 نقاط.

بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا الدوري الألماني لاتسيو باير ليفركوزن
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