"فشل في إظهار قدراته".. إقالة كلينسمان من تدريب كوريا الجنوبية

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 10:40

كتب : FilGoal

كلينسمان

رحل الألماني يورجن كلينسمان عن تدريب منتخب كوريا الجنوبية رغم بلوغ فريقه نصف نهائي كأس أمم آسيا.

وودع منتخب كوريا الجنوبية منافسات كأس آسيا عقب الخسارة من الأردن بهدفين دون رد في نصف النهائي.

وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم اليوم الجمعة رحيل المدرب الألماني لمنتخب بلاده بعد الخروج من قبل نهائي كأس آسيا التي حصد لقبها المنتخب القطري.

أخبار متعلقة:
حسام حسن يحضر نهائي كأس مصر في السعودية مواعيد مباريات الجمعة 16 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.. الأهلي في إفريقيا والدوري السعودي 8 مباريات.. طرح تذاكر الجولة 13 من الدوري المصري الدرجة الثانية ب - بلا نقاط وبسباعية وداع.. هبوط فريق مركز شباب العريش إلى القسم الثالث

وقال رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي تشونج مونج-جيو في مؤتمر صحافي لإعلان رحيل المدرب الألماني بعد أقل من عام على التعاقد معه: "قرر الاتحاد الكوري لكرة القدم تغيير المدرب الوطني بعد دراسة متأنية".

وأضاف تشونج "فشل كلينسمان في إظهار القدرات الإدارية والقيادة المتوقعة من المدرب الوطني في مجالات التكتيكات والإدارة الشخصية ونهج العمل وغيرها من المجالات الضرورية لتحقيق القدرة التنافسية للمنتخب".

وأوضح "لم يرق نهج وتنافسية كلينزمان كمدرب إلى مستوى التوقعات، لذلك قررنا تغيير الإدارة قبل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026".

وحصل منتخب قطر على لقب كاس آسيا للمرة الثانية على التوالي عقب الفوز على الأردن 3-1 في المباراة النهائية.

يذكر أن كلينمسان تولى تدريب منتخب كوريا الجنوبية خلال 17 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 5 وخسر مثلهم.

-

كلينسمان منتخب كوريا الجنوبية كأس آسيا
نرشح لكم
بثلاثية قاتلة.. الهلال يضع قدما في ربع نهائي أبطال آسيا بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يعود بتعادل ثمين في ثمن نهائي أبطال آسيا انتهت في دوري أبطال آسيا - الهلال (3) - (1) ساباهان كلينسمان على وشك الانفصال عن منتخب كوريا دوري أبطال آسيا - رونالدو يقود النصر للفوز بهدف متأخر ضد الفيحاء انتهت أبطال آسيا - الفيحاء (0) (1) النصر.. فوز بهدف الدون دوري أبطال آسيا - مؤتمر جاياردو: بنزيمة جاهز للمشاركة الأسبوع المقبل.. وموقف جروهي دوري أبطال آسيا – العين يتعادل خارج ملعبه مع ناساف الأوزبكي
أخر الأخبار
لا يوجد طريق للعودة.. سكاي: مبابي يرفض أي عروض من سان جيرمان 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
"فشل في إظهار قدراته".. إقالة كلينسمان من تدريب كوريا الجنوبية 14 دقيقة | آسيا
حسام حسن يحضر نهائي كأس مصر في السعودية 51 دقيقة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات الجمعة 16 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.. الأهلي في إفريقيا والدوري السعودي 51 دقيقة | الكرة المصرية
8 مباريات.. طرح تذاكر الجولة 13 من الدوري المصري 10 ساعة | الدوري المصري
الدرجة الثانية ب - بلا نقاط وبسباعية وداع.. هبوط فريق مركز شباب العريش إلى القسم الثالث 10 ساعة | الكرة المصرية
الدوري الأوروبي - أوباميانج الهداف التاريخي.. وإيكاردي يقتنص فوزا قاتلا 10 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - بمشاركة وتسجيل الدرع وخالد.. فيزبريم يسحق بورتو في دوري أبطال أوروبا 10 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 2 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 3 نجم كاب فيردي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر.. وفريقان بالدوري يتمنى اللعب لهما 4 صالح جمعة: حزين لرحيلي من الأهلي بهذه الطريقة.. والزمالك فسخ عقد عبد الله دون علمه