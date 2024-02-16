"فشل في إظهار قدراته".. إقالة كلينسمان من تدريب كوريا الجنوبية

رحل الألماني يورجن كلينسمان عن تدريب منتخب كوريا الجنوبية رغم بلوغ فريقه نصف نهائي كأس أمم آسيا.

وودع منتخب كوريا الجنوبية منافسات كأس آسيا عقب الخسارة من الأردن بهدفين دون رد في نصف النهائي.

وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم اليوم الجمعة رحيل المدرب الألماني لمنتخب بلاده بعد الخروج من قبل نهائي كأس آسيا التي حصد لقبها المنتخب القطري.

وقال رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي تشونج مونج-جيو في مؤتمر صحافي لإعلان رحيل المدرب الألماني بعد أقل من عام على التعاقد معه: "قرر الاتحاد الكوري لكرة القدم تغيير المدرب الوطني بعد دراسة متأنية".

وأضاف تشونج "فشل كلينسمان في إظهار القدرات الإدارية والقيادة المتوقعة من المدرب الوطني في مجالات التكتيكات والإدارة الشخصية ونهج العمل وغيرها من المجالات الضرورية لتحقيق القدرة التنافسية للمنتخب".

وأوضح "لم يرق نهج وتنافسية كلينزمان كمدرب إلى مستوى التوقعات، لذلك قررنا تغيير الإدارة قبل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026".

وحصل منتخب قطر على لقب كاس آسيا للمرة الثانية على التوالي عقب الفوز على الأردن 3-1 في المباراة النهائية.

يذكر أن كلينمسان تولى تدريب منتخب كوريا الجنوبية خلال 17 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 5 وخسر مثلهم.

-