مواعيد مباريات الجمعة 16 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.. الأهلي في إفريقيا والدوري السعودي

يشهد اليوم الجمعة عددا من المباريات القوية في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم FILGOAL.COM جميع مباريات اليوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

ويعود الأهلي لخوض مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا عندما يواجه شباب بلوزداد الجزائري ضمن الجولة الرابعة.

فيما يشهد الدوري السعودي إقامة 3 مباريات أبرزها مباراة ضمك بقيادة طارق حامد أمام الشباب.

لمتابعة جميع مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × شباب بلوزداد.. في تمام التاسعة مساء - قناة بي إن سبورتس 6 ويعلق عليها محمد بركات.

الدوري السعودي

ضمك × الشباب.. في تمام الرابعة عصرا - قناة SSC 1.

أهلي جدة × الأخدود.. الساعة الساعة السابعة مساء - قناة SSC 1.

الوحدة × الطائي .. في تمام الساعة السابعة مساء - SSC 5.

الدوري الفرنسي

ليون × نيس .. في تمام الساعة العاشرة مساء.

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان × ساليرنيتانا - في تمام الساعة العاشرة مساء.