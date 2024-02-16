8 مباريات.. طرح تذاكر الجولة 13 من الدوري المصري

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 00:45

كتب : FilGoal

جمهور الزمالك

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر الجولة 13 من الدوري المصري.

وتشهد الجولة 13 إقامة 8 مباريات بعد تأجيل مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش بسبب ارتباط الأول قاريا.

وستقام قمة الجولة يوم الإثنين المقبل الموافق 19 فبراير بين الإسماعيلي والزمالك على استاد الإسماعيلية في تمام السابعة مساءً.

أخبار متعلقة:
متحف أمم إفريقيا - تذكرة نهائي نسخة 2006 مصيلحي لـ في الجول: دعمنا بألف تذكرة لمواجهة سيراميكا كليوباترا.. وموقف مابولولو تذاكر مجانية .. الوحدة الإماراتي يطلب دعم جماهيره أمام الزمالك كاف يصدر بيانا بشأن أزمة تذاكر كأس أمم إفريقيا 2023

وإليكم مباريات الجولة 13 المعلن بيع تذاكرها:

إنبي × سموحة

البنك الأهلي × زد

بيراميدز × الاتحاد

مودرن فيوتشر × المقاولون العرب

الإسماعيلي × الزمالك

سيراميكا كليوباترا × الجونة

الداخلية × فاركو

المصري × بلدية المحلة

لحجز تذاكر المباراة اضغط هنا

ويتصدر إنبي جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة من 12 مباراة بفارق نقطتين عن زد الوصيف.

الدوري المصري تذكرتي تذاكر الدوري المصري
نرشح لكم
عبد الرحمن مجدي: أُهدى هذا الفوز لجماهيرنا.. وحمد إبراهيم: سنبدأ الاستعداد لمباراة الزمالك الصعبة طبيب الإسماعيلي يكشف موقف إصابات الثلاثي قبل لقاء الزمالك ريجينا راعيا رسميا للزمالك لمدة 3 سنوات نادر فرج: سنعيد الإسماعيلي لمكانه.. ومواجهة الزمالك لا تقلقنا فوز أول في 2024 للدراويش.. الإسماعيلي يحقق فوزا صعبا على سيراميكا بثنائية خبر في الجول – قضية أخرى يسويها الزمالك.. التوصل لاتفاق مع بلحاج بخصوص متأخراته عبد الرؤوف: ضعف دفاع بلدية المحلة؟ لدينا مشاكل كثيرة بسبب تأسيس اللاعبين انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (2) (1) سيراميكا كليوباترا.. فوز الدراويش
أخر الأخبار
8 مباريات.. طرح تذاكر الجولة 13 من الدوري المصري 2 ساعة | الدوري المصري
الدرجة الثانية ب - بلا نقاط وبسباعية وداع.. هبوط فريق مركز شباب العريش إلى القسم الثالث 2 ساعة | الكرة المصرية
الدوري الأوروبي - أوباميانج الهداف التاريخي.. وإيكاردي يقتنص فوزا قاتلا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - بمشاركة وتسجيل الدرع وخالد.. فيزبريم يسحق بورتو في دوري أبطال أوروبا 3 ساعة | كرة يد
الدوري الأوروبي - لياو 50 وثنائية من 2007.. ميلان ينتصر بثلاثية على رين في الملحق 3 ساعة | الكرة الأوروبية
عبد الرحمن مجدي: أُهدى هذا الفوز لجماهيرنا.. وحمد إبراهيم: سنبدأ الاستعداد لمباراة الزمالك الصعبة 3 ساعة | الدوري المصري
طبيب الإسماعيلي يكشف موقف إصابات الثلاثي قبل لقاء الزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
الدوري السعودي - الاتفاق يستعيد طريق الانتصارات مع جيرارد.. و"VAR" يحرم شريف من التسجيل 4 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 2 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 3 صالح جمعة: حزين لرحيلي من الأهلي بهذه الطريقة.. والزمالك فسخ عقد عبد الله دون علمه 4 نجم كاب فيردي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر.. وفريقان بالدوري يتمنى اللعب لهما