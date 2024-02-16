8 مباريات.. طرح تذاكر الجولة 13 من الدوري المصري
الجمعة، 16 فبراير 2024 - 00:45
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر الجولة 13 من الدوري المصري.
وتشهد الجولة 13 إقامة 8 مباريات بعد تأجيل مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش بسبب ارتباط الأول قاريا.
وستقام قمة الجولة يوم الإثنين المقبل الموافق 19 فبراير بين الإسماعيلي والزمالك على استاد الإسماعيلية في تمام السابعة مساءً.
وإليكم مباريات الجولة 13 المعلن بيع تذاكرها:
إنبي × سموحة
البنك الأهلي × زد
بيراميدز × الاتحاد
مودرن فيوتشر × المقاولون العرب
الإسماعيلي × الزمالك
سيراميكا كليوباترا × الجونة
الداخلية × فاركو
المصري × بلدية المحلة
ويتصدر إنبي جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة من 12 مباراة بفارق نقطتين عن زد الوصيف.
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