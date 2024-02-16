الدرجة الثانية ب - بلا نقاط وبسباعية وداع.. هبوط فريق مركز شباب العريش إلى القسم الثالث

هبط فريق مركز شباب العريش إلى دوري القسم الثالث عقب الهزيمة من نجمة سيناء بسبعة أهداف دون رد في الجولة 14 للمجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية ب.

وبذلك يتذيل جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدون نقاط حيث خاض الفريق 13 مباراة لم يحقق أي نقاط.

وتعرض مركز شباب العريش لـ 13 هزيمة وسجل 4 أهداف وسكن مرماه 28 هدفا.

ويتبقى للفريق 3 مباريات ولكن أقرب فريق للهبوط هو نجمة سيناء وقد حصد 11 نقطة بالفعل.

وسيصعد ١٣ فريقا لدوري الدرجة الثانية ب، بينما سيهبط ٦ أندية من دوري الدرجة الثانية ب إلى دوري القسم الثالث.

ويتكون دوري القسم الثالث من ١٢ مجموعة ، يصعد أوائل المجموعات من ١ حتى ١١ وفريق من المجموعة الـ12 أ، التي تضم أندية شمال سيناء، والمجموعة الـ 12 ب التي تضم أندية مطروح.