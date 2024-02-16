الدوري الأوروبي - أوباميانج الهداف التاريخي.. وإيكاردي يقتنص فوزا قاتلا

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 00:25

كتب : FilGoal

أوباميانج

تعادل روما الإيطالي مع مضيفه فينورد الهولندي بهدف لكل فريق في أولى المباريات الأوروبية لذئاب العاصمة الإيطالية تحت قيادة دانيلي دي روسي.

جاء ذلك في أولى الأدوار الإقصائية للدوري الأوروبي، حيث تقدم إيجور بايتشاو في الدقيقة 45+1، وتعادل روميلو لوكاكو لروما في الدقيقة 67.

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وفاز جالاتا سراي التركي على سبارتا براج التشيكي بنتيجة 3-2، حيث تقدم لصاحب الأرض كريم ديميرباي في الدقيقة 19، وتعادل أنخيلو بريسيادو في الدقيقة 47.

استرد الأتراك التقدم بهدف عكسي سجله لاديسلاف كريسي في الدقيقة 60، ثم تلقى لاعبه فيكتور نيلسون بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 62.

وتعادل براج في الدقيقة 65 بواسطة يان كوشتا، ثم تساوت الأعداد بطرد ماتي راينيس في الدقيقة 80 للإنذار الثاني.

وأخيرًا سجل ماورو إيكادري هدف الفوز في الدقيقة 91.

وتعادل شاختار دونيتسك الأوكراني مع ضيفه مارسيليا الفرنسي في المباراة التي أقيمت في ألمانيا لظروف الحرب.

وبات بيير إيميريك أوباميانج الهداف التاريخي للدوري الأوروبي بالنظام الجديد، متساويا مع راداميل فالكاو بـ 30 هدفا لكل منهما.

وتقدم أوباميانج في الدقيقة 64، بينما تعادل ميكولا ماتفيينكو في الدقيقة 68.

واسترد إيليمان ندياي التقدم في الدقيقة 90، ولكن اقتنص إجينالدو التعادل من جديد في الدقيقة 93.

وتغلب سبورتينج لشبونة على مضيفه يانج بويز السويسري 3-1، حيث سجل له أوريل أميندا هدفا عكسيا في الدقيقة 31، وأضاف فيكتور جيوكيريس الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 41.

وقلص فيليب أوجرينيتش الفارق في الدقيقة 42، ولكن جونكالو إيناسيو أنهى الأمور بالثالث في الدقيقة 48.

فيما فاز بنفيكا البرتغالي على تولوز الفرنسي 2-1، حيث تقدم بنفيكا بركلة جزاء سجلها أنخيل دي ماريا في الدقيقة 68، وتعادل تولوز بهدف ميكيل ديسلر في الدقيقة 75، قبل أن يسترد دي ماريا الفوز في الدقيقة 98 بركلة جزاء أخرى.

وتعادل لانس الفرنسي سلبيًا مع ضيفه فرايبورج الألماني.

وتقام مباريات الإياب يوم الخميس المقبل الموافق 22 فبراير.

أوباميانج إيكاردي الدوري الأوروبي
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