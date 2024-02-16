كرة يد - بمشاركة وتسجيل الدرع وخالد.. فيزبريم يسحق بورتو في دوري أبطال أوروبا

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 00:10

كتب : FilGoal

يحيى الدرع - فيزبريم المجري

تغلب فيزبريم المجري على بورتو البرتغالي بنتيجة 40-26 في الجولة الـ 11 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ولعب الثنائي المصري يحيى الدرع ويحيى خالد، حيث سجل الدرع 5 أهداف.

بينما سجل يحيى خالد 6 أهداف في نفس المباراة.

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النتيجة رفعت رصيد فيرزبريم إلى 16 نقطة في المركز الثالث للمجموعة الثانية.

ويحتل برشلونة صدارة المجموعة برصيد 20 نقطة من 10 انتصارات وخسارة وحيدة.

يليه ماجديبورج الألماني في المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

وتتبقى 3 جولات على نهاية دور المجموعات.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني إلى ربع النهائي مباشرةً.

بينما يتأهل من المركز الثالث وحتى السادس إلى دور الـ 16.

وحتى الآن يتواجد مونبلييه الفرنسي رابعا برصيد 12 نقطة، وجي أو جي الدنماركي في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

فيما يحتل فيسلا بلوك البولندي المركز السادس برصيد 6 نقاط، يليه بورتو سابعًا بنفس الرصيد.

ويتذيل سيلي السلوفيني هذه المجموعة بلا نقاط.

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