الدوري الأوروبي - لياو 50 وثنائية من 2007.. ميلان ينتصر بثلاثية على رين في الملحق

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 00:03

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - ميلان

حقق ميلان الإيطالي الفوز بنتيجة 3-0 على ملعب سان سيرو في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي على ستاد رين الفرنسي.

سجل ثلاثية ميلان: روبن لوفتس تشك (2) ورافائيل لياو.

ويلتقي الفريقان يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد رين لحسم المتأهل لدور الـ 16 الرئيسي من البطولة.

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وبدأ ميلان اللقاء بقوة وردت العارضة فرصة لياو في الدقيقة 7 من بداية المباراة.

وبعد دقيقة واحدة مرت تصويبة تيجاني رينديرز الصاروخية أعلى العارضة.

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وظل ميلان مسيطرا مع محاولات من الضيوف للعب على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 33 أرسل أليساندرو فلورينزي عرضية من الجهة اليمنى أودعها لوفتس تشك برأسية في الشباك.

شوط أول انتهى بهدف وحيد للروسونيري أمام أنصاره.

وفي الشوط الثاني وبعد دقيقتين من الانطلاق سجل تشك الهدف الثاني بمتابعة لكرة ارتدت من يد ستيف مانداندا حارس رين.

وأصبح الدولي الإنجليزي أول لاعب وسط يسجل ثنائية لميلان في المساقات الأوروبية بعد ريكاردو كاكا في 2007 ضد مانشستر يونايتد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما سجل 6 أهداف في آخر مباريات خاضها في 2024 مع ميلان وهو أكثر مما سجله خلال آخر 4 سنوات بواقع 3 أهداف.

وفي الدقيقة 54 وبعد تمريرة ثنائية بين رافائيل لياو وثيو هيرنانديز سجل البرتغالي هدف ميلان الثالث.

ووصل البرتغالي لـ 50 هدفا في 192 مباراة بقميص ميلان في جميع المسابقات منذ انضمامه.

وفي الدقيقة 72 تصدى مانداندا لفرصة الهدف الرابع من انفراد كريستيان بوليسيتش ثم تابعها نواه أوكافور بتسديدة أبعدها المدافع من على خط المرمى.

وشارك إسماعيل بن ناصر بدلا من لوفتس تشك في الدقيقة 75 وكاد أن يضيف الرابع من ركلة حرة مباشرة مرت أعلى العارضة.

وسيُحسم بطاقة التأهل للدور المقبل يوم الخميس المقبل.

ميلان الدوري الأوروبي ستاد رين
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