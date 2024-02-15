عبد الرحمن مجدي: أُهدى هذا الفوز لجماهيرنا.. وحمد إبراهيم: سنبدأ الاستعداد لمباراة الزمالك الصعبة

شدد عبد الرحمن مجدي قائد الإسماعيلي وحمد إبراهيم المدرب العام للفريق أن الفوز على سيراميكا كليوباترا جاء من أجل الجماهير وإنهم سيبذلون جهدهم ضد الزمالك في الجولة المقبلة.

وحقق الإسماعيلي الفوز على سيراميكا كليوباترا 2-1 ويستعد للقاء الزمالك يوم الإثنين المقبل.

وقال عبد الرحمن مجدي في تصريحات عقب اللقاء:" أُهدى هذا الفوز لجماهيرنا العظيمة فهم السبب الرئيسي وراء الثلاث نقاط”.

واستكمل "جميع اللاعبين كان لديهم إصرار كبير على استعادة نغمة النتائج الإيجابية لتحسين مركز الفريق بجدول البطولة، وإيهاب جلال وجهازه المعاون بذلوا جهودا كبيرة مع اللاعبين واشكرهم بشكل خاص على ما يقدموه من أجل الفريق”.

وأتم "مواجهة الزمالك صعبة للغاية ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في تحقيق نتيجة إيجابية واستمرار مسيرة الثلاث نقاط”.

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ومن جانبه قال حمد إبراهيم المدرب العام للدراويش: "دعمنا الفريق بصفقات مزيج بين الشباب والخبرة وأشكر مجلس الإدارة على عملهم الكبير".

وأردف "أهُدى هذا الانتصار لجماهيرنا العظيمة ونعدهم بأننا سنستمر في اللعب بقتالية لضمان استمرار النتائج الإيجابية وتحسين مركز الفريق بجدول مسابقة الدوري".

واستكمل "لاعبو الفريق قدموا جهود كبيرة ونفذوا التعليمات بشكل مميز، الجميع كانوا على قدر المسؤولية الملقاه على عاتقهم وتعويض الخسارة التي تعرضنا لها في كأس رابطة الأندية".

وأتم قائلا: "سنغلق تلك الصفحة وسنبدأ من الغد الاستعداد لمباراة الزمالك الصعبة والتي سنبذل قصارى الجهد فيها للخروج بنتيجة إيجابية تسعد جماهيرنا".

ورفع الإسماعيلي رصيده لـ 11 نقطة من 11 مباراة في المركز الرابع عشر.

بينما توقف رصيد سيراميكا عند 14 نقطة من 10 مباريات في المركز التاسع.