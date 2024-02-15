عبد الرحمن مجدي: أُهدى هذا الفوز لجماهيرنا.. وحمد إبراهيم: سنبدأ الاستعداد لمباراة الزمالك الصعبة

الخميس، 15 فبراير 2024 - 23:48

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - سيراميكا كيلوباترا - الإسماعيلي

شدد عبد الرحمن مجدي قائد الإسماعيلي وحمد إبراهيم المدرب العام للفريق أن الفوز على سيراميكا كليوباترا جاء من أجل الجماهير وإنهم سيبذلون جهدهم ضد الزمالك في الجولة المقبلة.

وحقق الإسماعيلي الفوز على سيراميكا كليوباترا 2-1 ويستعد للقاء الزمالك يوم الإثنين المقبل.

وقال عبد الرحمن مجدي في تصريحات عقب اللقاء:" أُهدى هذا الفوز لجماهيرنا العظيمة فهم السبب الرئيسي وراء الثلاث نقاط”.

أخبار متعلقة:
طبيب الإسماعيلي يكشف موقف إصابات الثلاثي قبل لقاء الزمالك خبر في الجول - الإسماعيلي يتسلم 900 ألف دولار من روستوف الروسي نادر فرج: سنعيد الإسماعيلي لمكانه.. ومواجهة الزمالك لا تقلقنا فوز أول في 2024 للدراويش.. الإسماعيلي يحقق فوزا صعبا على سيراميكا بثنائية

واستكمل "جميع اللاعبين كان لديهم إصرار كبير على استعادة نغمة النتائج الإيجابية لتحسين مركز الفريق بجدول البطولة، وإيهاب جلال وجهازه المعاون بذلوا جهودا كبيرة مع اللاعبين واشكرهم بشكل خاص على ما يقدموه من أجل الفريق”.

وأتم "مواجهة الزمالك صعبة للغاية ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في تحقيق نتيجة إيجابية واستمرار مسيرة الثلاث نقاط”.

ومن جانبه قال حمد إبراهيم المدرب العام للدراويش: "دعمنا الفريق بصفقات مزيج بين الشباب والخبرة وأشكر مجلس الإدارة على عملهم الكبير".

وأردف "أهُدى هذا الانتصار لجماهيرنا العظيمة ونعدهم بأننا سنستمر في اللعب بقتالية لضمان استمرار النتائج الإيجابية وتحسين مركز الفريق بجدول مسابقة الدوري".

واستكمل "لاعبو الفريق قدموا جهود كبيرة ونفذوا التعليمات بشكل مميز، الجميع كانوا على قدر المسؤولية الملقاه على عاتقهم وتعويض الخسارة التي تعرضنا لها في كأس رابطة الأندية".

وأتم قائلا: "سنغلق تلك الصفحة وسنبدأ من الغد الاستعداد لمباراة الزمالك الصعبة والتي سنبذل قصارى الجهد فيها للخروج بنتيجة إيجابية تسعد جماهيرنا".

ورفع الإسماعيلي رصيده لـ 11 نقطة من 11 مباراة في المركز الرابع عشر.

بينما توقف رصيد سيراميكا عند 14 نقطة من 10 مباريات في المركز التاسع.

الزمالك الإسماعيلي الدوري المصري عبد الرحمن مجدي حمد إبراهيم
نرشح لكم
طبيب الإسماعيلي يكشف موقف إصابات الثلاثي قبل لقاء الزمالك راعي جديد لـ الزمالك لمدة 3 سنوات نادر فرج: سنعيد الإسماعيلي لمكانه.. ومواجهة الزمالك لا تقلقنا فوز أول في 2024 للدراويش.. الإسماعيلي يحقق فوزا صعبا على سيراميكا بثنائية خبر في الجول – قضية أخرى يسويها الزمالك.. التوصل لاتفاق مع بلحاج بخصوص متأخراته عبد الرؤوف: ضعف دفاع بلدية المحلة؟ لدينا مشاكل كثيرة بسبب تأسيس اللاعبين انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (2) (1) سيراميكا كليوباترا.. فوز الدراويش التشكيل - صفقتا الإسماعيلي أساسيان.. وأحمد ريان يقود هجوم سيراميكا كليوباترا
أخر الأخبار
كرة يد - بمشاركة وتسجيل الدرع وخالد.. فيزبريم يسحق بورتو في دوري أبطال أوروبا 14 دقيقة | كرة يد
الدوري الأوروبي - لياو 50 وثنائية من 2007.. ميلان ينتصر بثلاثية على رين في الملحق 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
عبد الرحمن مجدي: أُهدى هذا الفوز لجماهيرنا.. وحمد إبراهيم: سنبدأ الاستعداد لمباراة الزمالك الصعبة 36 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الإسماعيلي يكشف موقف إصابات الثلاثي قبل لقاء الزمالك 41 دقيقة | الدوري المصري
الدوري السعودي - الاتفاق يستعيد طريق الانتصارات مع جيرارد.. و"VAR" يحرم شريف من التسجيل ساعة | المحترفون
راعي جديد لـ الزمالك لمدة 3 سنوات ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الإسماعيلي يتسلم 900 ألف دولار من روستوف الروسي ساعة | ميركاتو
مران الأهلي - ختام الاستعدادات لمواجهة شباب بلوزداد 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 2 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 3 صالح جمعة: حزين لرحيلي من الأهلي بهذه الطريقة.. والزمالك فسخ عقد عبد الله دون علمه 4 نجم كاب فيردي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر.. وفريقان بالدوري يتمنى اللعب لهما