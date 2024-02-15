طبيب الإسماعيلي يكشف موقف إصابات الثلاثي قبل لقاء الزمالك

الخميس، 15 فبراير 2024 - 23:43

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - سيراميكا كيلوباترا - الإسماعيلي

أوضح هشام مصطفى طبيب الإسماعيلي موقف الثلاثي حاتم سكر ومحمد نصر ومحمد حسن من الإصابات قبل لقاء الزمالك.

وخرج الثلاثي في الشوط الثاني بسبب تعرضه للإصابة خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بانتصار الدراويش بهدفين مقابل هدف.

وقال هشام مصطفى عبر موقع النادي: "إصابة الثلاثي طفيفة وسينتظم بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعي".

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وأكمل "صفوف الفريق مكتملة والجميع على مايرام قبل مواجهة الزمالك المقرر لها الإثنين المقبل ببطولة الدوري المحلي".

وأتم "محمد فوزي ومحمد مخلوف يخضعان لبرنامج تأهيلي مكثف وسينتظمان بالتدريبات بعد اكتمال شفاءهما".

حقق الإسماعيلي أول فوز له في 2024 بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في الجولة 12 من الدوري المصري في لقاء استضافه استاد الإسماعيلية.

ولم يحقق الإسماعيلي الفوز في مبارياته الـ 3 في كأس الرابطة ومنها خسارة ضد سيراميكا على نفس الملعب بنتيجة 3-1.

بينما خسر سيراميكا لأول مرة في 2024 بعد 4 انتصارات وتعادل في كأس الرابطة حيث وصل للمباراة النهائية للبطولة.

ورفع الإسماعيلي رصيده لـ 11 نقطة من 11 مباراة في المركز الرابع عشر.

بينما توقف رصيد سيراميكا عند 14 نقطة من 10 مباريات في المركز التاسع.

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