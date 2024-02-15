الدوري السعودي - الاتفاق يستعيد طريق الانتصارات مع جيرارد.. و"VAR" يحرم شريف من التسجيل

الخميس، 15 فبراير 2024 - 22:48

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج

استعاد الاتفاق طريق الانتصارات تحت قيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد في منافسات الدوري السعودي.

وفاز الاتفاق على الخليج بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء، اليوم الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة.

سجل هدفي الاتفاق، جيورجينهو فاينالدوم وديماراي جراي في الدقيقتين 49 و61 من عمر المباراة.

أخبار متعلقة:
ريجينا راعيا رسميا للزمالك لمدة 3 سنوات خبر في الجول - الإسماعيلي يتسلم 900 ألف دولار من روستوف الروسي نادر فرج: سنعيد الإسماعيلي لمكانه.. ومواجهة الزمالك لا تقلقنا بداية عربية يحبطها عربي آخر.. فرانكفورت يتعادل مع سان جيلواز بمشاركة مرموش

وشارك محمد شريف في المباراة كاملة، إذ اعتمد عليه البرتغالي بيدرو إيمانويل في تسكيل الخليج الأساسي للمباراة

وأحرز شريف هدفا في الدقيقة 90 لنادي الخليج من ضربة رأسية متقنة لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 28 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي.

فيما تجمد رصيد الخليج عند 22 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب.

الدوري السعودي محمد شريف
نرشح لكم
خبر في الجول - الإسماعيلي يتسلم 900 ألف دولار من روستوف الروسي بداية عربية يحبطها عربي آخر.. فرانكفورت يتعادل مع سان جيلواز بمشاركة مرموش حجازي: التعادل أمام نافباخور؟ الوضع سيكون مختلفا في جدة انتهت في دوري المؤتمر - سان جيلواز (2)-(2) أينتراخت فرانكفورت دوري أبطال آسيا - مؤتمر جاياردو: بنزيمة جاهز للمشاركة الأسبوع المقبل.. وموقف جروهي دوري أبطال آسيا - مؤتمر حجازي: سنلعب من أجل الفوز.. ولا توجد أعذار أمامنا تريزيجيه ضمن فريق الأفضل بالجولة 25 للدوري التركي للمرة الاولى برقم 10.. تريزيجيه يسجل في فوز طرابزون على هاتاي
أخر الأخبار
8 مباريات.. طرح تذاكر الجولة 13 من الدوري المصري 6 ساعة | الدوري المصري
الدرجة الثانية ب - بلا نقاط وبسباعية وداع.. هبوط فريق مركز شباب العريش إلى القسم الثالث 6 ساعة | الكرة المصرية
الدوري الأوروبي - أوباميانج الهداف التاريخي.. وإيكاردي يقتنص فوزا قاتلا 6 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - بمشاركة وتسجيل الدرع وخالد.. فيزبريم يسحق بورتو في دوري أبطال أوروبا 7 ساعة | كرة يد
الدوري الأوروبي - لياو 50 وثنائية من 2007.. ميلان ينتصر بثلاثية على رين في الملحق 7 ساعة | الكرة الأوروبية
عبد الرحمن مجدي: أُهدى هذا الفوز لجماهيرنا.. وحمد إبراهيم: سنبدأ الاستعداد لمباراة الزمالك الصعبة 7 ساعة | الدوري المصري
طبيب الإسماعيلي يكشف موقف إصابات الثلاثي قبل لقاء الزمالك 7 ساعة | الدوري المصري
الدوري السعودي - الاتفاق يستعيد طريق الانتصارات مع جيرارد.. و"VAR" يحرم شريف من التسجيل 8 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 2 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 3 صالح جمعة: حزين لرحيلي من الأهلي بهذه الطريقة.. والزمالك فسخ عقد عبد الله دون علمه 4 نجم كاب فيردي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر.. وفريقان بالدوري يتمنى اللعب لهما