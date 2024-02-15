الدوري السعودي - الاتفاق يستعيد طريق الانتصارات مع جيرارد.. و"VAR" يحرم شريف من التسجيل

استعاد الاتفاق طريق الانتصارات تحت قيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد في منافسات الدوري السعودي.

وفاز الاتفاق على الخليج بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء، اليوم الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة.

سجل هدفي الاتفاق، جيورجينهو فاينالدوم وديماراي جراي في الدقيقتين 49 و61 من عمر المباراة.

وشارك محمد شريف في المباراة كاملة، إذ اعتمد عليه البرتغالي بيدرو إيمانويل في تسكيل الخليج الأساسي للمباراة

وأحرز شريف هدفا في الدقيقة 90 لنادي الخليج من ضربة رأسية متقنة لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 28 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي.

فيما تجمد رصيد الخليج عند 22 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب.