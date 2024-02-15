ريجينا راعيا رسميا للزمالك لمدة 3 سنوات

وقع نادي الزمالك على عقد رعاية جديد مع مجموعة ريجينا الغذائية لرعاية الفرق الرياضية للنادي لمدة 3 أعوام.

ويأتي توقيع شركة ريجينا مع النادي الأبيض في ظل الاستراتيجية التسويقية لمجموعة ريجينا الغذائية، برعاية كبرى الأحداث والفعاليات الرياضية المختلفة لتحقيق المزيد من التواصل مع الجمهور المصري.

وقع عقد رعاية نادي الزمالك، كل من: كريم أبو غالي الرئيس التنفيذي لمجموعة ريجينا الغذائية، ومحمد يحيي لطفي، ممثل عن شركة المتحدة للرياضة.

ومن المقرر عقد مؤتمر خلال أيام للإعلان عن كافة تفاصيل العقد، بحضور أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وعدد من نجوم الصف الأول لفريق نادي الزمالك.

وصرّح كريم أبو غالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ريجينا الغذائية قائلا: "يسعدنا رعاية نادي الزمالك العريق؛ للمساهمة في استمرار تطوير الرياضة المصرية، وتعزيز التواصل مع عملائنا بمختلف المحافظات".

وأضاف "نتمنى التوفيق لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة لتحقيق انتصارات في البطولات القارية والدولية لتعزيز ريادة الكرة المصرية للقارة الإفريقية".

وأضاف "هناك أهمية لرعاية الشركات الوطنية صاحبة العلامات التجارية الشهيرة للأندية الجماهيرية ذات الثقل التاريخي بما يساهم في خلق منافسة قوية وتحقيق تكافؤ الفرص في البطولات المحلية، بما ينعكس على إمداد المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر ويصب في صالح الرياضة المصرية".

وسبق لمجموعة ريجينا أن وقعت عقود رعاية المنتخب المصري لكرة اليد حتى عام 2031، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.