ريجينا راعيا رسميا للزمالك لمدة 3 سنوات

الخميس، 15 فبراير 2024 - 22:44

كتب : FilGoal

ريجينا راعيا للزمالك

وقع نادي الزمالك على عقد رعاية جديد مع مجموعة ريجينا الغذائية لرعاية الفرق الرياضية للنادي لمدة 3 أعوام.

ويأتي توقيع شركة ريجينا مع النادي الأبيض في ظل الاستراتيجية التسويقية لمجموعة ريجينا الغذائية، برعاية كبرى الأحداث والفعاليات الرياضية المختلفة لتحقيق المزيد من التواصل مع الجمهور المصري.

وقع عقد رعاية نادي الزمالك، كل من: كريم أبو غالي الرئيس التنفيذي لمجموعة ريجينا الغذائية، ومحمد يحيي لطفي، ممثل عن شركة المتحدة للرياضة.

أخبار متعلقة:
نادر فرج: سنعيد الإسماعيلي لمكانه.. ومواجهة الزمالك لا تقلقنا خبر في الجول – قضية أخرى يسويها الزمالك.. التوصل لاتفاق مع بلحاج بخصوص متأخراته اتحاد اليد يقرر إقامة قمة الأهلي والزمالك على صالة أكتوبر الدولية طبيب الزمالك يكشف مستجدات إصابة عبد الشافي

ومن المقرر عقد مؤتمر خلال أيام للإعلان عن كافة تفاصيل العقد، بحضور أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وعدد من نجوم الصف الأول لفريق نادي الزمالك.

وصرّح كريم أبو غالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ريجينا الغذائية قائلا: "يسعدنا رعاية نادي الزمالك العريق؛ للمساهمة في استمرار تطوير الرياضة المصرية، وتعزيز التواصل مع عملائنا بمختلف المحافظات".

وأضاف "نتمنى التوفيق لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة لتحقيق انتصارات في البطولات القارية والدولية لتعزيز ريادة الكرة المصرية للقارة الإفريقية".

وأضاف "هناك أهمية لرعاية الشركات الوطنية صاحبة العلامات التجارية الشهيرة للأندية الجماهيرية ذات الثقل التاريخي بما يساهم في خلق منافسة قوية وتحقيق تكافؤ الفرص في البطولات المحلية، بما ينعكس على إمداد المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر ويصب في صالح الرياضة المصرية".

وسبق لمجموعة ريجينا أن وقعت عقود رعاية المنتخب المصري لكرة اليد حتى عام 2031، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

الزمالك الدوري المصري راعي جديد
نرشح لكم
8 مباريات.. طرح تذاكر الجولة 13 من الدوري المصري عبد الرحمن مجدي: أُهدى هذا الفوز لجماهيرنا.. وحمد إبراهيم: سنبدأ الاستعداد لمباراة الزمالك الصعبة طبيب الإسماعيلي يكشف موقف إصابات الثلاثي قبل لقاء الزمالك نادر فرج: سنعيد الإسماعيلي لمكانه.. ومواجهة الزمالك لا تقلقنا فوز أول في 2024 للدراويش.. الإسماعيلي يحقق فوزا صعبا على سيراميكا بثنائية خبر في الجول – قضية أخرى يسويها الزمالك.. التوصل لاتفاق مع بلحاج بخصوص متأخراته عبد الرؤوف: ضعف دفاع بلدية المحلة؟ لدينا مشاكل كثيرة بسبب تأسيس اللاعبين انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (2) (1) سيراميكا كليوباترا.. فوز الدراويش
أخر الأخبار
8 مباريات.. طرح تذاكر الجولة 13 من الدوري المصري 2 ساعة | الدوري المصري
الدرجة الثانية ب - بلا نقاط وبسباعية وداع.. هبوط فريق مركز شباب العريش إلى القسم الثالث 2 ساعة | الكرة المصرية
الدوري الأوروبي - أوباميانج الهداف التاريخي.. وإيكاردي يقتنص فوزا قاتلا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - بمشاركة وتسجيل الدرع وخالد.. فيزبريم يسحق بورتو في دوري أبطال أوروبا 3 ساعة | كرة يد
الدوري الأوروبي - لياو 50 وثنائية من 2007.. ميلان ينتصر بثلاثية على رين في الملحق 3 ساعة | الكرة الأوروبية
عبد الرحمن مجدي: أُهدى هذا الفوز لجماهيرنا.. وحمد إبراهيم: سنبدأ الاستعداد لمباراة الزمالك الصعبة 3 ساعة | الدوري المصري
طبيب الإسماعيلي يكشف موقف إصابات الثلاثي قبل لقاء الزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
الدوري السعودي - الاتفاق يستعيد طريق الانتصارات مع جيرارد.. و"VAR" يحرم شريف من التسجيل 4 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 2 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 3 صالح جمعة: حزين لرحيلي من الأهلي بهذه الطريقة.. والزمالك فسخ عقد عبد الله دون علمه 4 نجم كاب فيردي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر.. وفريقان بالدوري يتمنى اللعب لهما