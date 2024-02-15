خبر في الجول - الإسماعيلي يتسلم 900 ألف دولار من روستوف الروسي

الخميس، 15 فبراير 2024 - 22:35

كتب : عمرو نبيل

إياد العسقلاني - الإسماعيلي

تسلم النادي الإسماعيلي قيمة انتقال إياد العسقلاني لصفوف نادي روستوف الروسي.

وانتقل العسقلاني لصفوف رستوف الروسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الإسماعيلي تسلم من روستوف الروسي قيمة انتقال إياد العسقلاني البالغة 900 ألف دولار.

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من هو إياد العسقلاني؟

جوهرة أخرى من جواهر الدراويش التي جذبت الأنظار سريعا.

تم تصعيده مع حمزة الجمل، ونال مشاركته الأولى في الدوري المصري في الجولة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري، ولكن هذه لم تكن بداية الحكاية.

البداية كانت مع رجل آخر يرتبط بالإسماعيلي، وهو محمود جابر مدرب منتخب الشباب السابق، ومدير قطاع الناشئين الحالي في الدراويش، الذي اصطحبه في منتخب تحت 20 عاما خلال بطولتي كأس العرب وكأس أمم إفريقيا.

الخطوة التالية كانت المنتخب الأولمبي، وفي ظهور ودي أمام بنين، سجل العسقلاني هدفا برأسية في الدقيقة الثالثة، وسريعا وقع عقده الاحترافي الأول مع الإسماعيلي.

وأخيرا في توقف يونيو الدولي الماضي، نال العسقلاني فرصة التدرب مع المنتخب الأول، ضمن 6 لاعبين تدربوا لمدة يومين تحت قيادة روي فيتوريا كخطوة أولى لخطوات أكبر.

الإسماعيلي إياد العسقلاني
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