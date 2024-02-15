خبر في الجول - الإسماعيلي يتسلم 900 ألف دولار من روستوف الروسي
الخميس، 15 فبراير 2024 - 22:35
كتب : عمرو نبيل
تسلم النادي الإسماعيلي قيمة انتقال إياد العسقلاني لصفوف نادي روستوف الروسي.
إياد العسقلاني
النادي : روستوف نا دونو
وانتقل العسقلاني لصفوف رستوف الروسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الإسماعيلي تسلم من روستوف الروسي قيمة انتقال إياد العسقلاني البالغة 900 ألف دولار.
من هو إياد العسقلاني؟
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