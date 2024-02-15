انتهت الدوري الأوروبي - ميلان (3) (0) رين.. فوز الروسونيري
الخميس، 15 فبراير 2024 - 22:03
كتب : FilGoal
يقدم FiGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ضد ستاد رين في ملحق الدوري الأوروبي.
تقام المباراة في ملعب سان سيرو معقل ميلان.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.
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انتهت
ق 74: مشاركة إسماعيل بن ناصر بدلا من لوفتس تشك.
ق 72: الحارس يتصدى لفرصة بوليسيتش ثم الدفاع من أمام المرمى يمنع فرصة أوكافور.
لعبة جماعية رائعة تثمر عن ثالث أهداف ميلان من توقيع لياو في شباك رين 🔥🤩#الدوري_الأوروبي | #ميلان_رين pic.twitter.com/RWt0iXyLVi— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2024
ق 54: جوووول الثاااالث.. لياو بعد تمريرة ثنائية مع ثيو يسجل هدفه الـ 50 بقميص ميلان
ق 48: لوفتس تشيك يسجل الهدف الثاني لميلان بمتابعة لكرة مرتدة من الحارس
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
لوفتوس تشيك يمنح التقدم لميلان ⚽️#الدوري_الأوروبي | #ميلان_رين pic.twitter.com/chso7tOcXB— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2024
ق 33: جوووووول أوووول.. فلورينزي يرسل عرضية ولوفتس شيك يسجل برأسية الأول لميلان
ق 8: تصويبة صاروخية من رينديرز تمر أعلى العارضة
ق 7: العارضة تمنع فرصة لياو
بداية اللقاء