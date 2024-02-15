انتهت الدوري الأوروبي - ميلان (3) (0) رين.. فوز الروسونيري

الخميس، 15 فبراير 2024 - 22:03

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - جيرو - ميلان

يقدم FiGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ضد ستاد رين في ملحق الدوري الأوروبي.

تقام المباراة في ملعب سان سيرو معقل ميلان.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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انتهت

ق 74: مشاركة إسماعيل بن ناصر بدلا من لوفتس تشك.

ق 72: الحارس يتصدى لفرصة بوليسيتش ثم الدفاع من أمام المرمى يمنع فرصة أوكافور.

ق 54: جوووول الثاااالث.. لياو بعد تمريرة ثنائية مع ثيو يسجل هدفه الـ 50 بقميص ميلان

ق 48: لوفتس تشيك يسجل الهدف الثاني لميلان بمتابعة لكرة مرتدة من الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: جوووووول أوووول.. فلورينزي يرسل عرضية ولوفتس شيك يسجل برأسية الأول لميلان

ق 8: تصويبة صاروخية من رينديرز تمر أعلى العارضة

ق 7: العارضة تمنع فرصة لياو

بداية اللقاء

ميلان رين الدوري الأوروبي
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