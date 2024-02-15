بداية عربية يحبطها عربي آخر.. فرانكفورت يتعادل مع سان جيلواز بمشاركة مرموش

حجازي: التعادل أمام نافباخور؟ الوضع سيكون مختلفا في جدة

انتهت في دوري المؤتمر - سان جيلواز (2)-(2) أينتراخت فرانكفورت

دوري أبطال آسيا - مؤتمر جاياردو: بنزيمة جاهز للمشاركة الأسبوع المقبل.. وموقف جروهي

دوري أبطال آسيا - مؤتمر حجازي: سنلعب من أجل الفوز.. ولا توجد أعذار أمامنا