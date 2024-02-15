فوز أول في 2024 للدراويش.. الإسماعيلي يحقق فوزا صعبا على سيراميكا بثنائية

حقق الإسماعيلي أول فوز له في 2024 بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في الجولة 12 من الدوري المصري في لقاء استضافه استاد الإسماعيلية.

سجل ثنائية الإسماعيلي: نادر فرج وعبد الرحمن مجدي، فيما سجل صديق أوجولا هدف سيراميكا كليوباترا.

وبذلك يتساوى الفريقان في عدد الانتصارات خلال المواجهات المباشرة بـ 3 انتصارات للدراويش و3 لسيراميكا وتعادلين.

ولم يحقق الإسماعيلي الفوز في مبارياته الـ 3 في كأس الرابطة ومنها خسارة ضد سيراميكا على نفس الملعب بنتيجة 3-1.

بينما خسر سيراميكا لأول مرة في 2024 بعد 4 انتصارات وتعادل في كأس الرابطة حيث وصل للمباراة النهائية للبطولة.

ورفع الإسماعيلي رصيده لـ 11 نقطة من 11 مباراة في المركز الرابع عشر.

بينما توقف رصيد سيراميكا عند 14 نقطة من 10 مباريات في المركز التاسع.

















التشكيل

بدأ إريك تراوري وحاتم سكر أساسيان لأول مرة في تشكيل الإسماعيلي.

وقاد أحمد ياسر ريان هجوم سيراميكا كليوباترا وبجواره فيفور أكيم وصديق أوجولا.

وصف المباراة

بدأ اللقاء هادئا ومع مرور الوقت دخل لاعبو الإسماعيلي في أجواء اللقاء.

وفي الدقيقة 15 ومن تمريرة طولية من عبد الرحمن مجدي انفرد نادر فرج ومهد الكرة لنفسه برأسية وسجل في الشباك الهدف الأول من بين أقدام محمد بسام.

هدف أول في مشوار نادر فرج بالدوري المصري عبر مسيرته.

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جوووووووووووووووول

هدف من رائحة العظماء🟡😱نادر فرج يحرز الهدف الأول للدراويش في مرمي سيراميكا لتصبح النتيجة 1-0🔥 pic.twitter.com/y5oKP9wHJj — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 15, 2024

وبعد 12 دقيقة أضاف الإسماعيلي الهدف الثاني بتمريرة من عمر الساعي في عمق دفاع سيراميكا انفرد على إثرها عبد الرحمن مجدي الذي توغل وسجل في الشباك بسهولة.

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لاعبي الدروايش تعزف على السمسمية🟡😳عبد الرحمن مجدي يحرز هدف ولا أروع في مرمي سيراميكا لتصبح النتيجة 2-0 🔥 pic.twitter.com/c4jqt8DO7A — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 15, 2024

أيمن الرمادي مدرب الضيوف أجرى تغييرا بنزول أحمد بلحاج بدلا من فيفور أكيم في الدقيقة 30 بعد الهدف الثاني مباشرة.

وعقب الهدف أيضا حدثت أكثر من مشادة بين لاعبي الفريقين، حيث أشهر الحكم 6 بطاقات صفراء في أول 45 دقيقة.

وفي الدقيقة 42 تدخل أحمد ياسر ريان بالمرفق على لاعب الإسماعيلي وعقب عودة هشام القاضي حكم اللقاء لتقنية الفيديو أشهر البطاقة الحمراء في وجه المهاجم مزيدا من أوجاع الضيوف.

🔥حالة طرد لـ أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا بعد الرجوع لتقنية الـ var😱👇 pic.twitter.com/p9yuMBQToE — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 15, 2024

وفي الشوط الثاني استغل صديق أوجولا خطأ الدفاع وسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 48.

وكاد لاعبو سيراميكا أن يقلصون الفارق على مرتين من لعبة واحدة، الأولى تسديدة على الطائر من رجب نبيل تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم ثم تابعها بلحاج أعلى العارضة.

إيهاب جلال أجرى تغييرين بمشاركة حمدي النقاز وعبد الرحمن الدح بدلا من عصام صبحي ومحمد بيومي في الدقيقة 60.

وكاد الدح أن يسجل في ظهوره الأول مع الإسماعيلي عقب انضمامه في الانتقالات الشتوية بعد عرضية أرضية من عبد الرحمن مجدي لكن كرته ارتطمت بالقائم الأيمن في الدقيقة 81.

وأهدر إريك تراوري بغرابة فرصة الهدف الأول له أيضا في الدقيقة 84 بتسديدة ضعيفة من داخل منطقة الجزاء جاءت بعيدة عن المرمى.

وتألق محمد بسام في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع وتصدى لفرصة نادر فرج ومنع الهدف للدراويش لتتهي المباراة بنتيجة 2-1.

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