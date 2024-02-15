بثلاثية قاتلة.. الهلال يضع قدما في ربع نهائي أبطال آسيا

الخميس، 15 فبراير 2024 - 20:29

كتب : FilGoal

الهلال - ساباهان

وضع الهلال السعودي قدما في ربع نهائي دوري أبطال آسيا عقب فوزه على ساباهان الإيراني خارج أرضه.

وفاز الهلال على ساباهان بنتيجة 3-1 ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أطبال آسيا.

وتقدم الفريق الإيراني بهدف سجله رامين رضائيان في الدقيقة 37 من الشوط الأول، فيما سجل مالكوم فيليبي هدف التعادل لصالح الهلال في الدقيقة 57.

وأحرز ألكساندر ميتروفيتش هدفا في الوقت القاتل من المباراة وتحديدا عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يضيف عبد الله الحمدان الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

ويلعب الهلال أمام ساباهان يوم الخميس المقبل ضمن إياب ثمن النهائي.

وجاء هدف ساباهان بعد تمريرة من محمد دانشكر إلى رامين رضائيان الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء لتسكن شباك ياسين بونو.

وحاول الهلال تعديل النتيجة بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق ياسر الشهراني تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وجاء هدف التعادل لنادي الهلال بعد تصويبة من ميتروفيتش من يسار منطقة الجزاء لترتد إلى مالكوم الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وأحرز الكساندر ميتروفيتش هدفا في الوقت القاتل من المباراة وتحديدا عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وأضاف عبد الله الحمدان الهدف الثالث لنادي الهلال في الدقيقة 97.

الهلال دوري أبطال آسيا
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