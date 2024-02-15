مورييل ينهي تجربته الأوروبية وينضم إلى أورلاندو سيتي

الخميس، 15 فبراير 2024 - 20:00

كتب : FilGoal

لويس مورييل

انضم لويس مورييل مهاجم أتالانتا الإيطالي إلى أورلاندو سيتي الأمريكي.

ووقع الكولومبي على عقد يمتد حتى 2026 مقابل مليون دولار تُدفع للفريق الإيطالي.

وقال لويس موزي المدير العام للنادي الأمريكي: "متحمسون لوجود مورييل، لديه الإمكانيات التي يمكن الاستفادة منها مع زملائه بشكل أفضل".

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وقال اللاعب لموقع النادي الرسمي: "أنا متحمس وسعيد لأكون هنا، والعيش في أجواء المدينة والفريق، ولدي الكثير من الرغبة للبدء".

المهاجم البالغ 32 عاما خاض 45 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده وسجل 8 أهداف دولية.

وخاض تجربة احترافية في إيطاليا وإسبانيا بقمصان أودينيزي وليتشي وسامبدوريا وفيورنتينا وأتالانتا وإشبيلية وغرناطة.

وخلال مسيرته خاض 464 مباراة سجل 149 هدفا بقميص جميع الفرق.

وخلال الموسم الجاري مع أتالانتا سجل 6 أهداف في 18 مباراة بجميع المسابقات.

وسبق أن حصد جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإيطالي عام 2012 وتواجد في التشكيل المثالي للدوري الإيطالي موسم 2020-21.

أتالانتا أورلاندو سيتي لويس مورييل
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