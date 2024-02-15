عبد الرؤوف: ضعف دفاع بلدية المحلة؟ لدينا مشاكل كثيرة بسبب تأسيس اللاعبين

يأمل أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لـ بلدية المحلة أن يكون الفوز على مودرن فيوتشر في الجولة 12 من الدوري المصري فرصة لانطلاقة جديدة لفريقه.

وحقق بلدية المحلة الفوز بهدف دون مقابل بفضل تسديدة إسلام مرزوق.

وقال عبد الرؤوف عبر أون تايم سبورتس: "أتمنى أن يكون هذا الفوز نقطة انطلاقة لنا من ملعبنا وبداية شخصية جديدة على ملعبنا، وأطلب من اللاعبين عدم اللعب تحت ضغط الجدول ونريد جمع النقاط لأن هذا سيفرق معنا".

وأضاف "أشكر اللاعبين الجدد وأغلبهم لم يشارك مع أنديتهم في الفترة السابقة ولذلك التجهيز كان صعبا قبل مباراة اليوم، ومررنا بظروف صعبة وأثق في اللاعبين وشخصتيهم وبداية مكسب وخير لنا في الفترة المقبلة".

وردا على ضعف دفاع الفريق أجاب قائلا: "استقبلنا 18 هدفا في الدوري، كل الفرق في الدوري تعاني من نفس الأمر بسبب التمركز، ولدينا مشاكل كثيرة بسبب تأسيس اللاعبين ولن أضغط على اللاعبين في هذه النقطة وعلاج المشاكل والأخطاء مشكلتنا كفريق خاصة أننا نلعب بخطتين 4-3-3 و5-4-1 من أجل الحفاظ على الفوز، وشخصية الفريق ستتحول مستقبلا".

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ولأول مرة يخسر مودرن فيوتشر خارج أرضه الموسم الجاري في الدوري المصري بعد 3 انتصارات.

بينما حقق بلدية المحلة ثاني انتصار له في الدوري على ملعبه بعد الفوز من قبل على فاركو.

وخسر تامر مصطفى المدير الفني الجديد لمودرن فيوتشر أول مباراة له مع الفريق فنيا بعدما تولى المهمة خلفا لحسام حسن الذي أصبح مديرا فنيا لمنتخب مصر.

ورفع بلدية المحلة رصيده لـ 13 نقطة في المركز الـ 12 من 11 مباراة ومحققا الانتصار الأول منذ 5 جولات.

بينما ظل فيوتشر في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة من 9 مباريات ودون فوز في آخر 4 جولات.