انتهت في دوري المؤتمر - سان جيلواز (2)-(2) أينتراخت فرانكفورت

الخميس، 15 فبراير 2024 - 19:38

كتب : FilGoal

هدف عمر مرموش لفرانكفورت ضد بوخوم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أينتراخت فرانكفورت الألماني في ضيافة سان جيلواز البلجيكي ضمن منافسات الدور الإقصائي الأول لدوري المؤتمر الأوروبي.

ويلعب سان جيلواز هنا بعد احتلال المركز الثالث في مجموعته بالدوري الأوروبي، بفضل فوز تاريخي على ليفربول 2-1 في ديسمبر الماضي.

أما فرانكفورت الذي يشارك معه الجناح عمر مرموش بصفة أساسية، فقد تأهل بالمركز الثاني من مجموعته في دوري المؤتمر.

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وجاء تشكيل فرانكفورت كالتالي:

حراسة المرمى: كيفن تراب

خط الدفاع: توتا - روبن كوخ - باتشو تينوريو

خط الوسط: بوتا - إلياس السخيري - ماريو جوتزه - نيلس نكونكو

خط الهجوم: فارس شايبي - ساسا كالادجيتش - عمر مرموش

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ق 79 جونيور دينا إبيمبي بدلا من عمر مرموش

ق 78 طرد شارل فانهوت لاعب جيلواز بسبب لمسة يد كلفته الإنذار الثاني

ق 62 جووول جوستاف نيلسون يدرك التعادل

ق 42 مرموش يسدد بجوار القائم

ق 31 جوووول ماتياس راسموسين يقلص الفارق بعد تمريرة من محمد عمورة

ق 10 جوووووول الثاني.. مرموش يمرر إلى شايبي والأخير يمرر إلى كالادجيتش ليسجل

ق 3 جووووول الأول.. شايبي يسجل ويشعلها سريعا

بداية المباراة

سان جيلواز فرانكفورت دوري المؤتمر الأوروبي عمر مرموش
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