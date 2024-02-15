اتحاد اليد يقرر إقامة قمة الأهلي والزمالك على صالة أكتوبر الدولية

قرر اتحاد اليد المصري برئاسة محمد الأمين إقامة مباراة الأهلي والزمالك على صالة أكتوبر الدولية.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الزمالك في تمام الخامسة من مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لمسابقة دوري المحترفين.

وجاء القرار بناءً على قرار اللجنة الفنية المكلفة بدراسة اعتراض نادي الزمالك علي الملعب بعد اختيار الاهلي إقامة المباراة في صالة أكتوبر الدولية، قبل أن تحسم اللجنة الفنية الجدل وتقر صلاحية الملعب بعد معاينته.

وفي نفس السياق أقيم الاجتماع الأمني اليوم الخميس فى وجود مندوبى الناديين.

وتقدم نادي الزمالك باعتراض رسمي على إقامة المباراة على صالة أكتوبر الدولية بداعي عدم صلاحيتها وتعرض اللاعبين للإصابة.

ولذلك كلف مسؤولوا الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة محمد الأمين لجنة فنية متخصصة لمعاينة صالة أكتوبر الدولية قبل مواجهة القمة.

ويعتبر الأهلي صاحب حق اختيار الملعب في هذه المباراة التي تأتي ضمن منافسات الدور الأول من تلك المرحلة.

وتقام المرحلة الثانية وقبل النهائية من المنافسة على اللقب بمشاركة ثمانية فرق ذهابا وإيابا والتي تختتم يوم 5 أبريل المقبل.

ويصعد أول وثاني الترتيب للمنافسة على اللقب بنظام Best of 3.

ويأتي الترتيب حتى الآن كالآتي:

1- الأهلي 19 نقطة

2- الزمالك 15 نقطة

3- البنك الأهلي 11 نقطة

4- الجزيرة 9 نقاط

5- سبورتنج 9 نقاط

6- هيليوبوليس 7 نقاط

7- طلائع الجيش 5 نقاط

8- سموحة 1 نقطة