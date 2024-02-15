اتحاد اليد يقرر إقامة قمة الأهلي والزمالك على صالة أكتوبر الدولية

الخميس، 15 فبراير 2024 - 19:33

كتب : محمد سمير

أحمد سيسا - الأهلي ضد الزمالك كرة يد

قرر اتحاد اليد المصري برئاسة محمد الأمين إقامة مباراة الأهلي والزمالك على صالة أكتوبر الدولية.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الزمالك في تمام الخامسة من مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لمسابقة دوري المحترفين.

وجاء القرار بناءً على قرار اللجنة الفنية المكلفة بدراسة اعتراض نادي الزمالك علي الملعب بعد اختيار الاهلي إقامة المباراة في صالة أكتوبر الدولية، قبل أن تحسم اللجنة الفنية الجدل وتقر صلاحية الملعب بعد معاينته.

أخبار متعلقة:
كرة يد - بعد اعتراض الزمالك.. الاتحاد المصري يكلف لجنة فنية لمعاينة ملعب القمة كرة يد - قبل قمة الدوري.. انتصار الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من المرحلة قبل النهائية كرة يد - كما انفرد في الجول.. محمد ممدوح هاشم إلى الدوري الفرنسي كرة يد - تحديد الرباعي المتأهل لمرحلة حسم لقب دوري السيدات.. ونظام البطولة

وفي نفس السياق أقيم الاجتماع الأمني اليوم الخميس فى وجود مندوبى الناديين.

وتقدم نادي الزمالك باعتراض رسمي على إقامة المباراة على صالة أكتوبر الدولية بداعي عدم صلاحيتها وتعرض اللاعبين للإصابة.

ولذلك كلف مسؤولوا الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة محمد الأمين لجنة فنية متخصصة لمعاينة صالة أكتوبر الدولية قبل مواجهة القمة.

ويعتبر الأهلي صاحب حق اختيار الملعب في هذه المباراة التي تأتي ضمن منافسات الدور الأول من تلك المرحلة.

وتقام المرحلة الثانية وقبل النهائية من المنافسة على اللقب بمشاركة ثمانية فرق ذهابا وإيابا والتي تختتم يوم 5 أبريل المقبل.

ويصعد أول وثاني الترتيب للمنافسة على اللقب بنظام Best of 3.

ويأتي الترتيب حتى الآن كالآتي:

1- الأهلي 19 نقطة

2- الزمالك 15 نقطة

3- البنك الأهلي 11 نقطة

4- الجزيرة 9 نقاط

5- سبورتنج 9 نقاط

6- هيليوبوليس 7 نقاط

7- طلائع الجيش 5 نقاط

8- سموحة 1 نقطة

الأهلي الزمالك كرة يد الدوري المصري لكرة اليد
نرشح لكم
كرة يد - بعد اعتراض الزمالك.. الاتحاد المصري يكلف لجنة فنية لمعاينة ملعب القمة كرة يد - قبل قمة الدوري.. انتصار الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من المرحلة قبل النهائية كرة يد - تحديد الرباعي المتأهل لمرحلة حسم لقب دوري السيدات.. ونظام البطولة كرة يد - كما انفرد في الجول.. محمد ممدوح هاشم إلى الدوري الفرنسي كرة يد - الأهلي على القمة بالعلامة الكاملة.. وخسارة الزمالك تشعل جدول الترتيب كرة يد - فودافون تكرم أبطال منتخب مصر بعد الفوز بأمم إفريقيا خبر في الجول - محمد ممدوح هاشم يتمم انتقاله إلى الدوري الفرنسي كرة يد - فرنسا تحصد لقب أوروبا على حساب الدنمارك.. والسويد إلى باريس 2024
أخر الأخبار
بثلاثية قاتلة.. الهلال يضع قدما في ربع نهائي أبطال آسيا 38 دقيقة | آسيا
خبر في الجول – قضية أخرى يسويها الزمالك.. التوصل لاتفاق مع بلحاج بخصوص متأخراته 52 دقيقة | الدوري المصري
مورييل ينهي تجربته الأوروبية وينضم إلى أورلاندو سيتي ساعة | أمريكا
عبد الرؤوف: ضعف دفاع بلدية المحلة؟ لدينا مشاكل كثيرة بسبب تأسيس اللاعبين ساعة | الدوري المصري
مباشر دوري المؤتمر - سان جيلواز (1)-(2) أينتراخت فرانكفورت.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
اتحاد اليد يقرر إقامة قمة الأهلي والزمالك على صالة أكتوبر الدولية ساعة | كرة يد
أثلتيك: انتهت.. مبابي يبلغ باريس بقراره بشأن ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
رضا سليم: تجاوزت فترة الإصابة الصعبة.. وأشكر جماهير الأهلي على الدعم والمساندة ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 2 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 3 صالح جمعة: حزين لرحيلي من الأهلي بهذه الطريقة.. والزمالك فسخ عقد عبد الله دون علمه 4 نجم كاب فيردي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر.. وفريقان بالدوري يتمنى اللعب لهما