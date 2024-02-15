ياسر إبراهيم: نعرف كيف تواجهنا فرق الجزائر وسنفوز بإذن الله

أبدى ياسر إبراهيم مدافع الأهلي اعتقاده بمدى أهمية مباراة شباب بلوزداد الجزائري المؤجلة من الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ياسر إبراهيم النادي : الأهلي الأهلي

وقال إبراهيم في تصريحاته عبر صفحة الأهلي الرسمية: "المباريات المقبلة خارج ملعبنا في الجزائر وغانا، نحن نتحدث معا باستمرار ونعرف أهمية المباريات القادمة".

وأضاف "الفرق الجزائرية معروفة في مواجهة الأهلي وبإذن الله سنحضر للمباراة جيدا ونتمنى التوفيق للخروج بالنتيجة الإيجابية".

واختتم "جمهور الأهلي هو داعمنا وننتظره في الجزائر لإسعاده. نعرف صعوبة المباراة ولكننا في كامل تركيزنا".

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز التنزاني.

أما شباب بلوزداد فيححتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف أيضا عن ميدياما الغاني.