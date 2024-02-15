ياسر إبراهيم: نعرف كيف تواجهنا فرق الجزائر وسنفوز بإذن الله

الخميس، 15 فبراير 2024 - 19:00

كتب : FilGoal

ياسر إبراهيم - الأهلي ضد أوراوا في كأس العالم للأندية

أبدى ياسر إبراهيم مدافع الأهلي اعتقاده بمدى أهمية مباراة شباب بلوزداد الجزائري المؤجلة من الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال إبراهيم في تصريحاته عبر صفحة الأهلي الرسمية: "المباريات المقبلة خارج ملعبنا في الجزائر وغانا، نحن نتحدث معا باستمرار ونعرف أهمية المباريات القادمة".

وأضاف "الفرق الجزائرية معروفة في مواجهة الأهلي وبإذن الله سنحضر للمباراة جيدا ونتمنى التوفيق للخروج بالنتيجة الإيجابية".

أخبار متعلقة:
مؤتمر مدرب بلوزداد: غيابات الأهلي لا تهمني.. وهذا ما سيصنع الفارق الأهلي يكشف تفاصيل انتقال عمرو خالد بيبو للدوري السويسري دوري أبطال إفريقيا - الأهلي بالزي الأسود أمام شباب بلوزداد لمواجهة شباب بلوزداد.. بعثة الأهلي تصل الجزائر

واختتم "جمهور الأهلي هو داعمنا وننتظره في الجزائر لإسعاده. نعرف صعوبة المباراة ولكننا في كامل تركيزنا".

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز التنزاني.

أما شباب بلوزداد فيححتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف أيضا عن ميدياما الغاني.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا ياسر إبراهيم
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (1) (0) سيراميكا كليوباترا.. جووووول أووووول التشكيل - صفقتا الإسماعيلي أساسيان.. وأحمد ريان يقود هجوم سيراميكا كليوباترا مؤتمر مدرب بلوزداد: غيابات الأهلي لا تهمني.. وهذا ما سيصنع الفارق طبيب الزمالك يكشف مستجدات إصابة عبد الشافي بلدية المحلة يعود للانتصارات على ملعبه بهدف مرزوق أمام مودرن فيوتشر منتخب مصر: لا نضع نتائج معسكر مارس في حسباننا.. وتلك أهمية المعسكر بالنسبة لنا ربيعة: هدفنا تحقيق الفوز دائما ولا نفكر في عامل الأرض والجماهير علام: نثق في حسام حسن.. وغير منطقي الحديث عن رحيله إن لم يحقق إفريقيا
أخر الأخبار
أثلتيك: انتهت.. مبابي يبلغ باريس بقراره بشأن ريال مدريد 10 دقيقة | ميركاتو
رضا سليم: تجاوزت فترة الإصابة الصعبة.. وأشكر جماهير الأهلي على الدعم والمساندة 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
ياسر إبراهيم: نعرف كيف تواجهنا فرق الجزائر وسنفوز بإذن الله 27 دقيقة | الكرة المصرية
كرة شاطئية - بركلتي جزاء.. الإمارات تهزم مصر في كأس العالم وهدف تاريخي لـ حسام باولو 28 دقيقة | منتخب مصر
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (1) (0) سيراميكا كليوباترا.. جووووول أووووول 36 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يعود بتعادل ثمين في ثمن نهائي أبطال آسيا 59 دقيقة | سعودي في الجول
التشكيل - صفقتا الإسماعيلي أساسيان.. وأحمد ريان يقود هجوم سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
مؤتمر مدرب بلوزداد: غيابات الأهلي لا تهمني.. وهذا ما سيصنع الفارق ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 2 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 3 صالح جمعة: حزين لرحيلي من الأهلي بهذه الطريقة.. والزمالك فسخ عقد عبد الله دون علمه 4 نجم كاب فيردي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر.. وفريقان بالدوري يتمنى اللعب لهما