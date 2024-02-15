كرة شاطئية - بركلتي جزاء.. الإمارات تهزم مصر في كأس العالم وهدف تاريخي لـ حسام باولو

الخميس، 15 فبراير 2024 - 18:59

كتب : أحمد العريان

منتخب مصر للكرة الشاطئية قبل لقاء الإمارات

في الظهور الأول تاريخيا، خسرت مصر ضد الإمارات المتمرسة على التواجد في البطولة وصاحبة الأرض، لكن الفراعنة سجلوا أول أهدافهم تاريخيا.

افتتح منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية بخسارة من الإمارات بهدفين مقابل هدف على ملعب حي دبي بالجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى لكأس العالم للكرة الشاطئية.

سجل وليد بيشر، وعلي محمد هدفا الإمارات، فيما سجل حسام باولو هدف منتخب مصر الوحيد.

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الفوز رفع رصيد الإمارات إلى النقطة الثالثة في المركز الثاني خلف إيطاليا التي فازت على الولايات المتحدة قبل المباراة، فيما تجمد رصيد مصر عن صفر من النقاط في المركز الثالث.

أحداث المباراة

الإمارات تقدم في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء بركلة جزاء، سجلها وليد بيشر في المرمى.

وكاد هيثم كوستا يسجل التعادل لمصر في الدقيقة الـ12 من الشوط الأول، لكن حميد جمال حارس الإمارات تصدى لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

الشوط الثاني

الإمارات بدأت الشوط الثاني بقوة، ولكن إبراهيم حسن حارس مصر تألق وتصدى لكرة قوية في الدقيقة الـ15.

التألق لم يستمر في الدقيقة الـ16، إذ سجلت الإمارات هدفا ثانيا من ركلة جزاء جديدة، سددها علي محمد في المرمى هذه المرة من فوق الحارس.

وكاد حسام باولو يقلص الفارق لمصر في الدقيقة الـ24 من خلفية مزدوجة، لكن الحارس حميد جمال تصدى لها، لينتهي الشوط الثاني بتقدم الإمارات بهدفين.

الشوط الثالث

حميد جمال بدأ الشوط الثالث بقوة ومنع أهداف مصر مجددا.

وفي الدقيقة الـ33 سجلت مصر الهدف الأول أخيرا. ركنية، قابلها حسام باولو برأسية في المرمى مسجلا الهدف الأول لمصر.

هدف هو الأول لمصر في كأس العالم للكرة الشاطئية تاريخيا، في المشاركة الأولى للفراعنة بتاريخ البطولة.

وكادت مصر تتعادل في الدقيقة الـ36 من ركلة جزاء تحصل حسان محمد عليها ونفذها بنفسه، لكن الحارس حميد جمال تصدى لها، لينتهي اللقاء بفوز الإمارات بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد الإمارات إلى النقطة الثالثة في المركز الثاني خلف إيطاليا التي فازت على الولايات المتحدة قبل المباراة، فيما تجمد رصيد مصر عن صفر من النقاط في المركز الثالث.

وتلعب مصر في الجولة الثانية مع إيطاليا بعد غد السبت في الجولة الثانية، فيما تلعب الإمارات في اليوم نفسه مع الولايات المتحدة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى ربع نهائي البطولة المكونة من 16 فريقا.

كأس العالم للكرة الشاطئية مصر الإمارات حسام باولو
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