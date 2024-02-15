انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (2) (1) سيراميكا كليوباترا.. فوز الدراويش

الخميس، 15 فبراير 2024 - 18:50

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا - كأس الرابطة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 12 من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط من 10 مباريات.

فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز التاسع من 9 مباريات برصيد 14 نقطة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 82: عبد الرحمن الدح يهدر بغرابة في القائم بعد عرضية عبد الرحمن مجدي

ق 56: الثاني يضيع بغرابة على مرتين

ق49 صديق أوجولا يسجل هدف تقليص الفارق بعد مجهود فردي رائع

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: بطاقة حمراء لأحمد ياسر ريان بعد تدخل بالمرفق على لاعب الإسماعيلي عقب عودة الحكم لتقنية الفيديو

ق 30: مشاركة بلحاج بدلا من فيفور أكيم في سيراميكا

ق 27: جوووول الثاااااني.. عبد الرحمن مجدي يسجل الثاني من انفراد

ق 15: جوووول نادر فرج يسجل الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

بداية اللقاء

الإسماعيلي الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
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