انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (2) (1) سيراميكا كليوباترا.. فوز الدراويش
الخميس، 15 فبراير 2024 - 18:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 12 من الدوري المصري.
ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط من 10 مباريات.
فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز التاسع من 9 مباريات برصيد 14 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 82: عبد الرحمن الدح يهدر بغرابة في القائم بعد عرضية عبد الرحمن مجدي
ق 56: الثاني يضيع بغرابة على مرتين
ق49 صديق أوجولا يسجل هدف تقليص الفارق بعد مجهود فردي رائع
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 41: بطاقة حمراء لأحمد ياسر ريان بعد تدخل بالمرفق على لاعب الإسماعيلي عقب عودة الحكم لتقنية الفيديو
ق 30: مشاركة بلحاج بدلا من فيفور أكيم في سيراميكا
ق 27: جوووول الثاااااني.. عبد الرحمن مجدي يسجل الثاني من انفراد
ق 15: جوووول نادر فرج يسجل الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء
بداية اللقاء