بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يعود بتعادل ثمين في ثمن نهائي أبطال آسيا

الخميس، 15 فبراير 2024 - 18:28

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

حقق اتحاد جدة تعادلا ثمينا خارج ملعبه أمام نافباخور الأوزبكي ضمن ذهاب ثمن نهائي كأس آسيا.

وتعادل اتحاد جدة أمام نافباخور سلبيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت ضمن ذهاب المسابقة.

وتقام مباراة الإياب بين اتحاد جدة ونافباخور الأوزبكي يوم الخميس المقبل.

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وصف المباراة

بدأ اتحاد جدة المباراة بشكل هجومي سريع عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق مروان الصحفي في الدقيقة 4 لكن الحارس تصدى لها بنجاح.

وفي الدقيقة 16، حاول الاتحاد المبادرة الهجومية عن طريق البرازيلي رومارينيو عبر التسديد من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة ذهبت بعيدًا عن المرمى.

بعد ذلك حاول لاعبو نافباخور إحداث الفارق هجوميًا لكن الدفاع الاتحادي تصدى للهجمات بشكل جيد.

وفي الدقيقة 34، حاول مدالله العليان تجربة التسديد عن بعيد أيضًا لكن الكرة مرت بجوار المرمى.

وبدأ شوط المباراة الثاني باستحواذ سلبي من قبل اتحاد جدة وفي المقابل تكتل دفاعي من قبل الفريق الأوزبكي.

وفي الدقيقة 52، حاول عبد الرزاق حمد الله كسر التكتل الدفاعي للفريق الأوزبكي لكن تصويبته ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة كثف الاتحاد من محاولاته عن طريق حمدالله وصالح العمري لكن لم يتم استغلال الفرص بالشكل الأمثل.

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