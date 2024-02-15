التشكيل - صفقتا الإسماعيلي أساسيان.. وأحمد ريان يقود هجوم سيراميكا كليوباترا

يبدأ إريك تراوري وحاتم سكر أساسيان لأول مرة في تشكيل الإسماعيلي منذ انتقاله لصفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوية.

فيما يقود أحمد ياسر ريان هجوم سيراميكا كليوباترا وبجواره فيفور أكيم وصديق أوجولا.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً على استاد الإسماعيلية لحساب الجولة 12 من الدوري المصري.

وجاء تشكيل الإسماعيلي

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: حاتم سكر - محمد دسوقي - محمد نصر - عصام صبحي

الوسط: نادر فرج - عمر الساعي - محمد بيومي - محمد حسن

الهجوم: عبد الرحمن مجدي - إريك تراوري

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد رمضان - عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - محمد شكري

الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - أحمد قندوسي

الهجوم: فيفور أكيم - أحمد ياسر ريان - صديق أوجولا

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط من 10 مباريات.

فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز التاسع من 9 مباريات برصيد 14 نقطة.