طبيب الزمالك يكشف مستجدات إصابة عبد الشافي

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن مستجدات إصابة الظهير الأيسر محمد عبد الشافي في تدريبات الفريق.

وقال أسامة للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "عبد الشافي سيجري أشعة خلال 48 ساعة بسبب إصابة تعرض لها في مران اليوم الخميس".

وأصيب عبد الشافي في الركبة خلال المران الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

وسيخضع الظهير لفحوصات طبية للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة من 8 مباريات فقط.