بلدية المحلة يعود للانتصارات على ملعبه بهدف مرزوق أمام مودرن فيوتشر

الخميس، 15 فبراير 2024 - 18:12

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حقق بلدية المحلة فوزا ثانيا على ملعبه استاد المحلة في الموسم الجاري بالدوري المصري بالفوز 1-0 على مودرن فيوتشر في الجولة 12.

سجل هدف اللقاء الوحيد: إسلام مرزوق.

ولأول مرة يخسر مودرن فيوتشر خارج أرضه الموسم الجاري في الدوري المصري بعد 3 انتصارات.

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بينما حقق بلدية المحلة ثاني انتصار له في الدوري على ملعبه بعد الفوز من قبل على فاركو.

وخسر تامر مصطفى المدير الفني الجديد لمودرن فيوتشر أول مباراة له مع الفريق فنيا بعدما تولى المهمة خلفا لحسام حسن الذي أصبح مديرا فنيا لمنتخب مصر.

ورفع بلدية المحلة رصيده لـ 13 نقطة في المركز الـ 12 من 11 مباراة ومحققا الانتصار الأول منذ 5 جولات.

بينما ظل فيوتشر في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة من 9 مباريات ودون فوز في آخر 4 جولات.

التشكيل

بدأ إسلام المزين وإيمانويل إيهيزو وكريم ممدوح صفقات بلدية المحلة الشتوية في اللقاء بشكل أساسي.

في المقابل قاد مروان محسن هجوم مودرن فيوتشر.

وصف المباراة

أول فرص اللقاء الخطيرة جاءت بتسديدة على الطائر من كيجالي درامي تصدى لها محمود ماهر حارس البلدية في الدقيقة 18.

وتألق محمود عبد الرحيم "جنش" وتصدى برأسية محمد أميسي ببراعة في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 39 تدخل إسلام مرزوق وسجل هدف اللقاء الوحيد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك جنش.

في الشوط الثاني دفع تامر مصطفى بكل من محمد صادق وأحمد عاطف بدلا من كيجالي درامي وعلي الفيل لتنشيط الهجوم.

وتصدى ماهر لتسديدة غنام محمد في الدقيقة 53.

في المقابل شارك عبد الرحمن جمال "سمانة" بدلا من إيمانويل إيهيزو في الدقيقة 58.

واصل مودرن فيوتشر ضغطه بحثا عن التعادل لكن دفاع البلدية كان في الموعد.

وسدد أحمد عاطف في الدقيقة 78 كرة ضعيفة في يد محمود ماهر.

وشارك عبد الله جمعة لأول مرة بقميص الملكي منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي بدلا من علاء يحيى في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 87 تحصل سمانة على بطاقة صفراء أولى وبعد دقيقتين تحصل على بطاقة صفراء ثانية وأكمل فريقه اللقاء بـ 10 لاعبين.

ومرت تصويبة محمد صادق بجوار القائم في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع لتكتب انتصارا ثانٍ للبلدية على ملعبه هذا الموسم.

الدوري المصري بلدية المحلة مودرن فيوتشر
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