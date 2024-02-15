كرة طائرة - نتائج قرعة ربع نهائي دوري الرجال 2023-24

الخميس، 15 فبراير 2024 - 17:44

كتب : محمد سمير

سيف عابد - الأهلي كرة طائرة

أجريت اليوم الخميس قرعة دور الثمانية لبطولة دوري رجال الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2023-2024.

وانتهت أمس الأربعاء مباريات الجولة الثانية من الدور التصنيفي، وأسفرت عن تأهل كل من الأهلي والزمالك وسبورتنج وسموحة في التصنيف الأول.

بينما تأهلت فرق بتروجت وإيسترن كومباني والاتحاد السكندري وطلائع الجيش في التصنيف الثاني.

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وستقام مباريات ربع النهائي بنظام BEST of 3 أي أن الفائز بمباراتين سيتأهل لنصف النهائي.

وجاءت نتائج القرعة:

سموحة × بتروجيت

سبورتنج × الاتحاد السكندري

الأهلى × إيسترن كومباني

الزمالك × طلائع الجيش

وستقام المباريات يومي 19 و21 فبراير الجاريعلى صالة اتحاد الشرطة وفي حالة وجود مباراة فاصلة تقام 22 فبراير.

يذكر أن نادي الزمالك هو حامل لقب بطولة دوري رجال الكرة الطائرة.

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