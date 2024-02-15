منتخب مصر: لا نضع نتائج معسكر مارس في حسباننا.. وتلك أهمية المعسكر بالنسبة لنا

أوضح إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، أهمية معسكر شهر مارس المقبل بالنسبة للجهاز الفني، معللا سبب الموافقة على المشاركة في البطولة الودية.

منتخب مصر يشارك في بطولة ودية شهر مارس المقبل في الإمارات، بمشاركة منتخبات كرواتيا، وتونس، ونيوزيلندا.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات للصحفيين: "الجهاز الفني أصر على المشاركة في بطولة الإمارات الودية شهر مارس بمشاركة كرواتيا، وتونس، ونيوزيلندا، رغم أن اتحاد الكرة ترك حرية القرار للجهاز الفني بشأن المشاركة من عدمها نظرًا لضيق الوقت بين تولي المهمة رسميًا وإقامة البطولة".

وأضاف "هذا المعسكر سيمثل اللقاء الأول بين الجهاز الفني الجديد واللاعبين، والفرصة الأولى للوقوف على العديد من التفاصيل الفنية".

مدير المنتخب أكمل "كما سيكون التجمع الأخير للمنتخب قبل قبل مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في شهر يونيو ضمن تصفيات كأس العالم 2026، لذلك سيكون ذات أهمية خاصة".

وأتم "لا نضع نتائج بطولة مارس في اعتباراتنا كونها بطولة ودية، لكن سنصب تركيزنا على الاستفادة منها على الصعيد الفني، إذ فضل حسام حسن خوض مواجهات تنافسية في بطولة مجمعة، بدلا من اقتصار المعسكر على التدريبات أو مواجهات ودية ذات مستوى أقل".

وعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، أعلن فيه تولي حسام حسن مسؤولية تدريب منتخب مصر بشكل رسمي، رفقة جهاز فني يتكون من توأمه إبراهيم حسن كمدير للمنتخب، وطارق سليمان كمدرب عام، ومحمد عبد الواحد كمدرب، وسعفان الصغير كمدرب للحراس، والبرازيلي مانويل باريونوفو كمدرب للأحمال البدنية.