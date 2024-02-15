انتهت كأس العالم شاطئية - الإمارات (2)-(1) مصر.. نهاية المباراة

الخميس، 15 فبراير 2024 - 17:35

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الشاطئية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإمارات ومصر، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس العالم للكرة الشاطئية.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات منتخب مصر للكرة الشاطئية في كأس العالم تصنيف فيفا - تفوق كبير لـ نيجيريا وكوت ديفوار.. وتراجع مصر عالميا وتقدم قاري ملف مؤتمر منتخب مصر - تقديم الجهاز الفني.. ورسالة حسام حسن ووعد إبراهيم حسام حسن: أشكر الله على تدريب منتخب مصر.. وهذا موقفي بين الهلال والنصر

نهاية المباراة بفوز الإمارات على مصر 2-1

ق, 1 حسان محمد يسدد ركلة الجزاء ويتصدى لها الحارس.

ق. 1 ركلة جزاااء لمصر وطرد.

ق. 3 جوووووول أوووول لمصر من ركنية قابلها حسام باولو برأسية في المرمى مسجلا الأول لمصر. هدف هو الأول في تاريخ مصر ببطولة كأس العالم للكرة الشاطئية.

ق. 4 الحارس حميد جمال يتألق وينقذ الإمارات من هدف مصري أول.

بداية الشوط الثالث

نهاية الشوط الثاني

ق. 1 أوووه حلفية مزدوجة كاد حسام باولو يسجل منها الهدف الأول لمصر.

ق. 9 علي محمد يسجل الهدف الثاني لـ الإمارات من ركلة جزاء جديدة.

ق. 10 إبراهيم حسن حارس منتخب مصر يتألق ويتصدى لكرة قوية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 1 هيثم كوستا يهدر هدفا محققا لمصر.

ق. 4 هدف أول للإمارات عن طريق وليد بيشر من ركلة جزاء.

بداية المباراة

كرة شاطئية مصر الإمارات
نرشح لكم
كرة شاطئية - بركلتي جزاء.. الإمارات تهزم مصر في كأس العالم وهدف تاريخي لـ حسام باولو منتخب مصر: لا نضع نتائج معسكر مارس في حسباننا.. وتلك أهمية المعسكر بالنسبة لنا تصنيف فيفا - تفوق كبير لـ نيجيريا وكوت ديفوار.. وتراجع مصر عالميا وتقدم قاري علام: نثق في حسام حسن.. وغير منطقي الحديث عن رحيله إن لم يحقق إفريقيا مؤتمر إبراهيم حسن عن وعد بشأن مستوى صلاح تحت قيادة حسام.. ورسالة للإعلام مؤتمر حسام حسن عن دعم الجماهير والتعامل مع صلاح.. وسؤال لم يسمعه لمدرب أجنبي ملف مؤتمر منتخب مصر - تقديم الجهاز الفني.. ورسالة حسام حسن ووعد إبراهيم علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام
أخر الأخبار
8 مباريات.. طرح تذاكر الجولة 13 من الدوري المصري 45 دقيقة | الدوري المصري
الدرجة الثانية ب - بلا نقاط وبسباعية وداع.. هبوط فريق مركز شباب العريش إلى القسم الثالث 53 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري الأوروبي - أوباميانج الهداف التاريخي.. وإيكاردي يقتنص فوزا قاتلا ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - بمشاركة وتسجيل الدرع وخالد.. فيزبريم يسحق بورتو في دوري أبطال أوروبا ساعة | كرة يد
الدوري الأوروبي - لياو 50 وثنائية من 2007.. ميلان ينتصر بثلاثية على رين في الملحق ساعة | الكرة الأوروبية
عبد الرحمن مجدي: أُهدى هذا الفوز لجماهيرنا.. وحمد إبراهيم: سنبدأ الاستعداد لمباراة الزمالك الصعبة ساعة | الدوري المصري
طبيب الإسماعيلي يكشف موقف إصابات الثلاثي قبل لقاء الزمالك ساعة | الدوري المصري
الدوري السعودي - الاتفاق يستعيد طريق الانتصارات مع جيرارد.. و"VAR" يحرم شريف من التسجيل 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 2 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 3 صالح جمعة: حزين لرحيلي من الأهلي بهذه الطريقة.. والزمالك فسخ عقد عبد الله دون علمه 4 نجم كاب فيردي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر.. وفريقان بالدوري يتمنى اللعب لهما