انتهت كأس العالم شاطئية - الإمارات (2)-(1) مصر.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإمارات ومصر، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس العالم للكرة الشاطئية.

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نهاية المباراة بفوز الإمارات على مصر 2-1

ق, 1 حسان محمد يسدد ركلة الجزاء ويتصدى لها الحارس.

ق. 1 ركلة جزاااء لمصر وطرد.

ق. 3 جوووووول أوووول لمصر من ركنية قابلها حسام باولو برأسية في المرمى مسجلا الأول لمصر. هدف هو الأول في تاريخ مصر ببطولة كأس العالم للكرة الشاطئية.

ق. 4 الحارس حميد جمال يتألق وينقذ الإمارات من هدف مصري أول.

بداية الشوط الثالث

نهاية الشوط الثاني

ق. 1 أوووه حلفية مزدوجة كاد حسام باولو يسجل منها الهدف الأول لمصر.

ق. 9 علي محمد يسجل الهدف الثاني لـ الإمارات من ركلة جزاء جديدة.

ق. 10 إبراهيم حسن حارس منتخب مصر يتألق ويتصدى لكرة قوية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 1 هيثم كوستا يهدر هدفا محققا لمصر.

ق. 4 هدف أول للإمارات عن طريق وليد بيشر من ركلة جزاء.

بداية المباراة