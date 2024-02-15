انتهت كأس العالم شاطئية - الإمارات (2)-(1) مصر.. نهاية المباراة
الخميس، 15 فبراير 2024 - 17:35
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإمارات ومصر، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس العالم للكرة الشاطئية.
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نهاية المباراة بفوز الإمارات على مصر 2-1
ق, 1 حسان محمد يسدد ركلة الجزاء ويتصدى لها الحارس.
ق. 1 ركلة جزاااء لمصر وطرد.
ق. 3 جوووووول أوووول لمصر من ركنية قابلها حسام باولو برأسية في المرمى مسجلا الأول لمصر. هدف هو الأول في تاريخ مصر ببطولة كأس العالم للكرة الشاطئية.
ق. 4 الحارس حميد جمال يتألق وينقذ الإمارات من هدف مصري أول.
بداية الشوط الثالث
نهاية الشوط الثاني
ق. 1 أوووه حلفية مزدوجة كاد حسام باولو يسجل منها الهدف الأول لمصر.
ق. 9 علي محمد يسجل الهدف الثاني لـ الإمارات من ركلة جزاء جديدة.
ق. 10 إبراهيم حسن حارس منتخب مصر يتألق ويتصدى لكرة قوية.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق. 1 هيثم كوستا يهدر هدفا محققا لمصر.
ق. 4 هدف أول للإمارات عن طريق وليد بيشر من ركلة جزاء.
بداية المباراة